El Musel (Gijón) sufre un descenso del 24,5% en su tráfico de mayo respecto al mismo mes en 2025

Archivo - Contenedores en el Puerto de El Musel. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El puerto gijonés de El Musel cerró el pasado mayo con un tráfico total de 1.078.913 toneladas, lo que representa un descenso del 24,5 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

Según una nota de prensa de la Autoridad Portuaria de Gijón, en términos acumulados, entre enero y mayo se movieron 5.164.351 toneladas, frente a las 7.236.412 toneladas registradas en el mismo periodo del año anterior, lo que supone una caída del 28,63 por ciento.

Este comportamiento se produce en un contexto en el que el conjunto del sistema portuario estatal registra una ligera reducción del tráfico del 0,3 por ciento, según los últimos datos disponibles correspondientes al mes de abril.

En cuanto al tráfico de graneles líquidos, este alcanzó en mayo las 148.758 toneladas, frente a las 102.637 toneladas contabilizadas en mayo de 2025. Este incremento se debe principalmente al aumento de las importaciones de productos petrolíferos, especialmente gasolinas y gasóleo.

Por su parte, el tráfico de GNL mantiene su escala mensual habitual, mientras que los productos asfálticos y los gases licuados del petróleo (GLP) presentan niveles similares a los de meses anteriores.

En el acumulado del año, el tráfico de graneles líquidos ascendió a 693.420 toneladas, un 9,57 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, frente al crecimiento del 2,9 por ciento registrado por el conjunto del sistema portuario español.

Las previsiones para los próximos meses apuntan a una evolución "estable", con cifras similares a las de 2025 y ligeras variaciones ligadas tanto a los productos petrolíferos como a la estacionalidad de las importaciones de gases energéticos.

La mercancía general movida durante el mes de mayo alcanzó las 178.399 toneladas, un 4,71 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior.

ACERO

Por otro lado, los productos siderúrgicos mantienen una evolución positiva. Los tráficos vinculados a ArcelorMittal crecieron cerca de un 40 por ciento, mientras que el conjunto de productos siderúrgicos aumentó un 15,12 por ciento.

En el acumulado enero-mayo, la mercancía general suma 808.253 toneladas, lo que supone un incremento del 19,92 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Todas las partidas presentan una evolución positiva, especialmente los productos siderúrgicos, que aumentan un 46,44 por ciento, claramente por encima del crecimiento del sistema portuario español, situado en el 6,9 por ciento.

El tráfico contenedorizado también mantiene una evolución favorable, con un incremento del 2,36 por ciento, mientras que el conjunto del sistema portuario registra un descenso del 0,8 por ciento.

Graneles sólidos El tráfico de graneles sólidos descendió en mayo un 34,76 por ciento, situándose en 751.756 toneladas. De este volumen, 387.937 toneladas se movieron a través de la terminal EBHI, mientras que las restantes 363.819 toneladas correspondieron al resto de terminales y muelles comerciales.

El tráfico canalizado a través de EBHI se redujo un 43,46 por ciento respecto a mayo de 2025, debido principalmente al descenso de las importaciones vinculadas a ArcelorMittal y a la ausencia, un mes más, de importaciones de carbón térmico.

Por su parte, el tráfico de graneles sólidos en el resto de terminales y muelles comerciales cayó un 21,96 por ciento, afectado sobre todo por la disminución de operaciones de carbón térmico, de importaciones de cereales y de exportaciones de escoria de alto horno.

En el acumulado del año, los graneles sólidos registran un descenso del 38,23 por ciento, equivalente a 2.266.914 toneladas menos que en el mismo periodo de 2025. El 75 por ciento de esta caída se concentra en los tráficos operados por EBHI, que retroceden un 45%, mientras que el resto de las terminales y muelles comerciales registra una disminución del 26,88 por ciento.

Desde la Autoridad Portuaria gijonesa se ha recalcado que, en comparación, el conjunto del sistema portuario español presenta una reducción del tráfico de graneles sólidos del 5,8 por ciento.