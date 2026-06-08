El Musel instalará seis estructuras arrecifales experimentales para impulsar la biodiversidad marina

Archivo - Puerto de El Musel, en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Gijón ha anunciado este lunes, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Océanos, la puesta en marcha de un proyecto pionero destinado a impulsar la biodiversidad marina en las aguas del puerto gijonés de El Musel y a acercar a la ciudadanía el conocimiento de los ecosistemas que habitan en el entorno portuario.

Según una nota de prensa de la entidad portuaria, la iniciativa contempla la instalación de seis estructuras arrecifales experimentales, distribuidas entre el puerto deportivo y el puerto comercial.

Estos elementos servirán como soporte para la colonización de diferentes especies marinas, creando nuevos hábitats y contribuyendo a incrementar la riqueza biológica del medio acuático.

Además de favorecer el desarrollo de la biodiversidad, el proyecto permitirá analizar y comparar el comportamiento de distintos materiales y diseños para determinar cuáles ofrecen mejores condiciones para la implantación y crecimiento de comunidades marinas.

Los resultados contribuirán a ampliar el conocimiento científico sobre los procesos de colonización biológica en entornos portuarios y sobre las medidas que pueden favorecer la regeneración ecológica de estos espacios.

Uno de los aspectos más innovadores de la iniciativa será su dimensión divulgativa. La Autoridad Portuaria de Gijón desarrollará un programa de seguimiento y comunicación que permitirá a la ciudadanía observar la evolución de estas estructuras y descubrir qué sucede bajo la superficie del agua.

A través de imágenes submarinas, contenidos divulgativos y acciones de sensibilización ambiental, los ciudadanos podrán conocer de primera mano cómo diferentes especies colonizan progresivamente las estructuras arrecifales y cómo se construyen nuevos ecosistemas marinos.

Con este proyecto, la Autoridad Portuaria pretende acercar la biodiversidad marina a la sociedad y poner en valor la extraordinaria riqueza natural que albergan las aguas del litoral asturiano, muchas veces desconocida para quienes transitan diariamente por los espacios portuarios.

La iniciativa busca, además, despertar el interés de la ciudadanía por la conservación del medio marino y mostrar que los espacios portuarios pueden convertirse también en lugares de conocimiento, observación y mejora ambiental.

"Queremos que los ciudadanos descubran que bajo nuestros paseos, muelles y pantalanes existe un ecosistema vivo, dinámico y en constante evolución", han destacado desde El Musel.

Este proyecto nos permitirá estudiar cómo favorecer esa biodiversidad y, al mismo tiempo, compartir ese conocimiento con toda la sociedad", señalan desde la Autoridad Portuaria de Gijón.

La actuación se enmarca dentro de la estrategia de sostenibilidad ambiental de la Autoridad Portuaria de Gijón y refuerza su compromiso con la protección de los océanos, la mejora del conocimiento científico y la integración de la actividad portuaria con la conservación del medio marino.

Asimismo, esta iniciativa contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente del ODS 14: Vida Submarina, orientado a conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos.