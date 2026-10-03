El Museo Arqueológico de Asturias y el occidente de Asturias acogen las IV Jornadas Culturales Gaudiosa

Cartel de las jornadas. - GAUDIOSA

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las IV Jornadas Culturales Gaudiosa se celebrarán los días 9 y 11 de octubre en el Museo Arqueológico de Asturias y en diversos puntos de Castropol y Tapia de Casariego. a iniciativa tiene como objetivo acercar al público el patrimonio histórico, arqueológico y armamentístico de la región a través de la investigación y la interpretación práctica.

El programa cuenta con la participación de historiadores, doctores y arqueólogos vinculados a la Universidad de Oviedo. La primera de las dos sesiones será el viernes 9 de octubre, en horario de 17.00 a 20.00 horas, en el Museo Arqueológico de Asturias. Durante este encuentro, los asistentes realizarán una visita guiada centrada en la Colección Bataller de patrimonio armamentístico y asistirán a una demostración de esgrima histórica impartida por los instructores de la Escuela Gaudiosa.

La sesión del domingo 11 de octubre tendrá lugar entre las 11.00 y las 14.30 horas mediante una ruta por la Ría del Eo, el Fuerte de Arroxo y el Castro de El Esteiro. Este recorrido analizará el contexto histórico de la costa occidental asturiana, con especial dedicación a la arqueología subacuática y a los castros fortificados.

Las actividades cuentan con carácter gratuito, si bien requieren inscripción previa a través de la página web oficial www.gaudiosa.es debido al límite de plazas fijado por la organización.