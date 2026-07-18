El Museo de Bellas Artes lleva la obra del artista boalés Juan Peláez a su concejo natal. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Asturias y el Ayuntamiento de Boal han inaugurado este sábado la exposición Del Navia al Plata. La pintura de Juan Peláez, una muestra que acerca la obra del artista a su concejo natal gracias a la colaboración entre el equipamiento autonómico y el consistorio boalés.

El Bellas Artes ha facilitado la reproducción de las obras procedentes de sus fondos para que el público pueda redescubrir la trayectoria de un ilustrador profundamente ligado a Boal, cuya vida y obra estuvieron también marcadas por su etapa en Argentina.

Al acto inaugural ha asistido el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, junto con la directora-gerente del Museo de Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul, y el alcalde de Boal, José Antonio Barrientos.

La iniciativa se enmarca en la celebración del IX FestiBoal Indiano Volvenosamericanos, una cita que reivindica la memoria de la emigración y el legado indiano en el occidente asturiano, un contexto especialmente significativo para redescubrir la figura de Juan Peláez.

La muestra forma parte de la programación del festival, que cuenta también con el apoyo económico de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. La iniciativa contribuye a potenciar una programación que convierte la cultura en una herramienta para preservar y difundir la memoria, el patrimonio y la identidad del occidente asturiano.

Nacido en Serandías (Boal) a finales de siglo XIX, Juan Peláez se formó en Madrid, donde estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes y completó su aprendizaje junto a destacados maestros como José Moreno Carbonero y Antonio Muñoz Degrain. Tras iniciar una prometedora trayectoria artística, emigró a Argentina en 1904, país en el que desarrolló la mayor parte de su carrera como pintor e ilustrador.

Especializado en la representación de escenas costumbristas y paisajes argentinos, expuso regularmente en Buenos Aires y obtuvo un importante reconocimiento artístico, entre otros galardones el Premio Único Extranjero del Salón Nacional de Bellas Artes en 1922. Su obra forma hoy parte de colecciones de referencia como las del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, el Centro Asturiano de Buenos Aires y el Museo de Bellas Artes de Asturias. Falleció en Buenos Aires en 1937, convertido en una de las figuras más destacadas de la emigración asturiana en el ámbito artístico.