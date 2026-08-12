Nace Brilla Gijón con el lema 'Donde empieza la Navidad' con una inversión de 485.000 euros

Presentación de Brilla Gijón - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Atención a la Ciudadania y Distritos de Gijón, Abel Junquera, ha presentado este miércoles en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) 'Brilla Gijón. Donde empieza la Navidad'. El proyecto supone una inversión de 485.000 euros y tendrá 76 casetas inspirados en grandes mercados europeos navideños.

"Brilla Gijón será un espacio pensado para que la gente quiera pasear, detenerse, comprar, compartir una comida, descubrir un producto artesanal o sencillamente disfrutar del ambiente navideño. Porque Brilla Gijón no se va a limitar a ocupar una plaza, va a crear un recorrido", ha explicado.

Junquera aspira a que la marca 'Brilla Gijón' identifique la Navidad de la ciudad durante muchos años. Ha explicado que el proyecto "no es solamente el nombre de un mercado navideño" sino que representa "una nueva forma de vivir" y "una experiencia pensada para nuestros vecinos, para nuestro comercio, para quienes visitan y para todas aquellas personas que cuando lleguen aquí durante estas fechas sientan que están en una ciudad que cuida los detalles". El objetivo es que "quien piense en la Navidad, piense también en Gijón" y "que quien venga una vez, quiera volver".

El concejal ha subrayado que "Brilla Gijón no nace desde la improvisación" ya que "detrás de esta marca hay muchos meses de trabajo y de planificación" que "comenzó el pasado mes de abril con la definición de las necesidades del proyecto".

La iniciativa incluirá un "gran eje navideño que conectará algunos de los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad: Paseo de Goña, la Calle Cubadonga, Plaza Los Campinos, San Bernardo y la Avenida de la Costa", formado por "76 casetas de madera con una estética homogénea y cuidada, inspirada en los grandes mercados navideños europeos". Junquera ha precisado que "no queríamos una suma de puestos diferentes, queríamos un único mercado, una única imagen y una única identidad".

El concejal ha destacado que la experiencia se completará con "dos grandes pérgolas de madera" y una iluminación especial, ya que "no queremos una iluminación que simplemente decore, queremos una iluminación que emocione", con el objetivo de que "cuando alguien venga a la ciudad y vea una fotografía de estas navidades, sepa que está en Gijón".