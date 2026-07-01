Nace 'Compas': la nueva alianza que unirá a las empresas de marketing, diseño y comunicación de Asturias

El fundador y CEO de Departamento de Marketing, Tiago Lemos - FADE

OVIEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Agencias de Publicidad del Principado de Asturias ha comenzado una nueva etapa bajo la denominación 'Compas, Asociación de Empresas de Comunicación, Marketing y Publicidad de Asturias', una evolución que responde a "la transformación del propio sector y a la voluntad de representar de forma más amplia a las empresas y profesionales que hoy trabajan en torno a la comunicación, el marketing, la publicidad, la estrategia, la creatividad, los contenidos, los medios y el entorno digital".

Según ha informado la asociación en nota de prensa, la nueva identidad de 'Compas' supone "un paso adelante en la trayectoria de una asociación empresarial con décadas de recorrido en Asturias y vinculada históricamente a la defensa, promoción y representación del sector publicitario". Con este cambio, la entidad actualiza su posicionamiento para "adaptarse a una realidad profesional más diversa, transversal y estratégica para la competitividad de las empresas asturianas".

Al frente de esta nueva etapa se sitúa el fundador y CEO de Departamento de Marketing, Tiago Lemos, que asume la presidencia con el propósito de "impulsar una asociación más activa, más representativa y conectada con las necesidades reales del tejido empresarial asturiano".

"Compas nace para representar mejor lo que ya somos como sector: empresas que ayudan a vender, comunicar, posicionar, atraer talento, construir reputación y hacer crecer a otras empresas", ha indicado.

NUEVA HOJA DE RUTA

La nueva presidencia plantea una hoja de ruta centrada en fortalecer la comunidad profesional, atraer nuevas empresas asociadas, generar espacios de encuentro, visibilizar el valor económico y social del sector, fomentar la colaboración entre empresas y reforzar la interlocución con administraciones, instituciones, medios y organizaciones empresariales.

Entre las primeras líneas de actividad previstas se encuentran la dinamización de encuentros profesionales, la presencia activa en canales digitales, la creación de contenidos de valor para el sector y la organización de iniciativas que conecten a empresas, agencias, medios, instituciones y talento joven.

"Asturias cuenta con empresas de gran calidad en comunicación, marketing y publicidad. Nuestro reto es que el mercado, las instituciones y la sociedad perciban mejor el valor que aportamos. Compas quiere ser una casa común para el sector, útil para los asociados y relevante para Asturias", añade Lemos.