Nace en Gijón la Semana de la Hispanidad, con vocación de continuidad y un amplio programa de actividades

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos de Gijón, Abel Junquera, inaugura la I Semana de la Hispanidad, junto a otros ediles y representantes de entidades colaboradoras. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, ha inaugurado este lunes, en el Campo Valdés, la I Semana de la Hispanidad, que se celebrará hasta el próximo día 12 y que nace con vocación de permanencia.

Así lo ha resaltado, durante la presentación del evento, a la que han asistido, entre otros, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, y el de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, así como Toño Migoya, de la Fundación Gijón Rural, la directora de Atención a la Ciudadanía, Cristina Villanueva, y representantes de asociaciones y entidades colaboradoras.

Junquera ha incidido en que nace del trabajo conjunto de distintas áreas del Ayuntamiento, entidades y asociaciones con un objetivo muy claro, que es poner en valor "los profundos vínculos históricos, culturales y humanos que unen a España con Hispanoamérica".

Ha recordado, en este sentido, que Asturias ha estado históricamente muy vinculada a Hispanoamérica, a través de la emigración y de las relaciones que durante siglos se han establecido entre ambos lados del Atlántico. "Y Gijón también tiene mucho que contar sobre esta historia", ha apostillado.

"Hoy tenemos en Gijón una comunidad hispana muy numerosa, formada por personas que viven, trabajan y que forman parte de nuestra ciudad", ha remarcado el edil, quien ha señalado que, para que esta también sea protagonista y partícipe de esta Semana de la Hispanidad, se ha diseñado una programación que combina divulgación, cultura, historia y participación.

Entre otras actividades, habrá un ciclo de conferencias con expertos y divulgadores reconocidos, entre ellos historiadores como Luis Antequera, Ricardo Mucaín, el investigador peruano Rafael Aíta, el coronel Pedro Baños y también el exministro del Gobierno de España José Manuel García Margallo.

También se podrá disfrutar de varias proyecciones gratuitas de películas producidas por José Luis López-Linares, que recorren "la huella de España del mundo hispano en América y Estados Unidos", ha resaltado. La primera de ellas será presentada, además, por uno de sus partícipes, el venezolano Carlos Leáñez.

Asimismo, se han programado varias exposiciones, instaladas en distintos puntos de la ciudad y que se podrán visitar desde este lunes hasta el próximo día 12, inclusive.

Es el caso de la de Campo Valdés, titulada 'Desmontando la Leyenda Negra', otra en la plaza 6 de Agosto, dedicada a los asturianos que a lo largo de cinco siglos contribuyeron a construir esos vínculos entre España e Hispanoamérica, y una tercera en el espacio de la Fundación Gijón Rural en el paseo de la Infancia, dedicada a la carrera de Indias, ese sistema de rutas marítimas y comerciales que durante más de tres siglos conectó España con América y Filipinas.

El evento se cerrará el próximo día 12, Día de la Hispanidad, con el desfile organizado por la Federación de Asociaciones de Integración Multicultural en Asturias (Faimas) un año más, en el que participarán delegaciones de distintos países hispanoamericanos y de España, con un recorrido que comenzará en la explanada de la playa de Poniente y que finalizará en los jardines del Náutico, con un acto de hermanamiento y de encuentro.

"Creemos que Gijón también debe tener un espacio para conocer, compartir y poner en valor nuestra historia común con Hispanoamérica", ha defendido Junquera, quien ha apostado por difundir una visión "equilibrada" de nuestra historia, que nos permita conocerla mejor, valorar las aportaciones que se hicieron a lo largo de los siglos y entender también los vínculos que hoy seguimos manteniendo con los países hermanos de Hispanoamérica.

El edil ha remarcado que, para ello, han diseñado una programación "amplia", con propuestas diferentes y abiertas a todos, a lo que ha insistido en su deseo de que sea el comienzo de una cita que Gijón pueda seguir celebrando en los próximos años.

Junto a Junquera ha hablado José Carlos Cipollone, en representación de Héroes de Cavite y Puertas Abiertas al Mundo Hispano, que llevan años, según él, trabajando para reivindicar y difundir el concepto de Hispanidad.

"Para nosotros la Hispanidad es, en primer lugar, un sentimiento, pero, además, es geopolítica, es civilización, es cultura, es comunidad hispana y la convivencia día a día con ella", ha explicado.

Ha señalado, asimismo, que con este Semana de la Hispanidad, buscan volver a conseguir que cualquier persona y en cualquier lugar del mundo se pueda volver a sentir orgulloso de ser hispano.

Por parte de la Federación de Asociaciones Multiculturales de Asturias, Carlos Jaramillo, ha reivindicado el esfuerzo que han realizado durante estos años, "de manera silente", y que se ve ahora apoyado por organizaciones más importantes y potentes, que justamente están consiguiendo "unirnos y demostrar que lo que tenemos en común es mucho más que lo que nos pueda separar".

Ha invitado a pensar, además, que la Hispanidad no es un ente monolítico que desapareció, se quedó consolidado en el siglo XIX, "es un ente que está creciendo, que está viviendo, ya no son los españoles que llegaron a América y de donde salimos los americanos sino los americanos que llegamos de España y creamos la Hispanidad del futuro".

En esta misma línea, ha opinado que esta Semana de la Hispanidad va a servir para recordar lo que podemos hacer juntos, lo que se ha hecho en conjunto y todo lo que pueden hacer de cara al futuro.

Migoya, por su lado, ha indicado que uno de los cometidos de la Fundación es apoyar los eventos culturales y con importancia para la ciudad, como es este. A mayores, ha mostrado su esperanza en que sea un evento se que repita en años sucesivos.