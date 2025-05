Nadal y Dezcallar llaman desde Gijón a fortalecer el papel de Europa y España en un mundo en transformación

Ven una oportunidad para que fortalecer la posición estratégica y económica

GIJÓN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El ex director del Centro Nacional de Inteligencia y ex embajador, Jorge Dezcallar, y al ex ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital y actual director ejecutivo en el Banco Africano de Desarrollo, Álvaro Nadal, han llamado este martes desde Gijón a fortalecer el papel de Europa y España en un mundo en transformación.

Así lo han hecho durante su participación en 'Diálogos para el Desarrollo', en la que ambos compartieron sus reflexiones sobre el nuevo contexto geopolítico, los desafíos globales y, sobre todo, las oportunidades que se abren para Europa y España, según una nota de prensa de los organizadores del evento.

Dezcallar, por su parte, ha aludido al regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, lo que a sus ojos representa un cambio "de gran calado" en el orden internacional.

Dicho esto, ha invitado a ver esta situación como un punto de inflexión para que Europa asuma un papel más activo en el diseño de su propio destino estratégico.

"La historia nos ofrece momentos para reaccionar con visión de futuro", ha apuntado, a lo que ha agregado que este puede ser uno de ellos.

Al tiempo, ha incidido en que Europa ha atravesado etapas de excesiva dependencia energética, comercial y defensiva, pero, en cambio, ha valorado que hoy existen diagnósticos claros, como los informes de Draghi y Letta; y una voluntad creciente de avanzar hacia una mayor autonomía estratégica.

"Sabemos lo que hay que hacer", ha indicado. "Tenemos los instrumentos y, ahora, el impulso necesario para actuar", ha añadido Dezcallar.

Nadal, por su parte, durante su intervención en el encuentro, organizado por Management Activo y patrocinado por Solunion, Bankinter y BCD Travel, bajo el título '2025: Un futuro lleno de interrogantes', ha coincidido en que el mundo vive una "transformación profunda".

En esta línea, ha señalado que la evolución de la política exterior estadounidense pone de relieve la necesidad de reforzar los valores de apertura, estabilidad y cooperación. "España y Europa han prosperado gracias a su integración en el sistema multilateral", ha apuntado. "Ahora, nos toca liderar su renovación", ha opinado el ex ministro.

Nadal ha destacado, también, que España ha logrado construir una economía moderna y abierta, con un peso creciente de sectores de alto valor añadido.

En este sentido, ha indicado que mientras que en los años 50, las exportaciones españolas representaban apenas el 7 por ciento del PIB, hoy superan el 35 por ciento, "con una fuerte presencia en servicios avanzados e industria", ha apostillado. Según él, este crecimiento es prueba de que la apertura y la cooperación internacional son "palancas de prosperidad".

Ambos ponentes han coincidido, además, en que, aunque el mundo enfrenta múltiples retos, desde la tensión geopolítica hasta los cambios demográficos y tecnológicos, también se abren grandes oportunidades para los países que sepan adaptarse con agilidad e inteligencia.

Referente a la revolución de la Inteligencia Artificial, Dezcallar la ha definido como "el mayor desafío y oportunidad de nuestro tiempo". También ha advertido de que Europa debe actuar con rapidez si quiere mantener su capacidad de influencia en el nuevo orden global.

Nadal, por su lado, ha apostado por una estrategia tecnológica ambiciosa que combine innovación, regulación inteligente y políticas que refuercen la competitividad europea.