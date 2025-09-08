'Naturaliza' consolida su presencia en las aulas asturianas con 72 docentes y 48 centros implicados en el nuevo curso

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto educativo 'Naturaliza', impulsado por Ecoembes, arranca el curso escolar 2025-2026 con una consolidación de su presencia en Asturias, donde el pasado año participaron un total de 72 docentes procedentes de 48 centros escolares. La iniciativa, centrada en la educación ambiental, refuerza así su compromiso con la formación de nuevas generaciones en valores de sostenibilidad y respeto al entorno natural.

'Naturaliza', que ya ha formado parte del trabajo de más de 3.200 docentes en todo el país, ofrece recursos gratuitos para integrar el medioambiente de forma transversal en asignaturas como Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales o Ciencias de la Naturaleza.

Según informa la organización, en este nuevo curso el proyecto seguirá ampliando su biblioteca de recursos didácticos, incorporando nuevas propuestas educativas adaptadas a todos los niveles, incluyendo Educación Infantil y Educación Especial. En el último año, 144 docentes de Infantil y 90 de Educación Especial se han sumado a la red Naturaliza a nivel nacional.

Además, 'Naturaliza' fomenta el aprendizaje activo con sesiones al aire libre, proyectos trimestrales y propuestas para el aula que promueven el contacto directo con el entorno natural.

El profesorado interesado en unirse a la red 'Naturaliza' puede inscribirse de forma gratuita a través de la página web del proyecto.