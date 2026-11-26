Presentación de la programación navideña 'Brillante Navidad', del Ayuntamiento de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha presentado este jueves el programa de actividades navideño 'Brillante Navidad', que arrancará este próximo viernes, a las 18.30 horas, con el encendido navideño en la plaza Mayor, amenizado con la música y, infantiles y adolescentes, de la Escuela de Música Sonidópolis.

También este viernes abrirán algunas de las principales propuestas de ocio, como es el regreso de 'Inverland' al 'Solarón', con su pista de hielo, la montaña de nieve de 35 metros, el tren Laponia Express, los Christmas Jumping y los renos voladores.

Martínez Salvador, durante la presentación de la programación en el Consistorio gijonés, ha resaltado que el paseo de Begoña volverá a ser otro de los grandes puntos de encuentro, el cual estrenará un nuevo mercado navideño, 'Brilla Gijón'.

Este contará con programación familiar "muy especial", organizada por Divertia y, a partir del próximo día 5, el kiosco de Begoña acogerá espectáculos de teatro, de magia, títeres, cuentacuentos y narración oral. En el mismo paseo estarán instalados los ya tradicionales Carrusel y Noria.

Además, del 5 de diciembre al 7 de enero, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, se podrá ver el Belén Monumental, dedicado este año a una estación de tren en Gijón. De igual modo, habrá otro Belén instalado en el Jardín Botánico Atlántico, compuesto por figuras de tamaño natural creadas por Miguel Ángel Álvarez 'El Ponticu'.

Sobre el Botánico, además, ha indicado que, como novedad, tendrá visitas guiadas al nuevo espacio municipal en el Jardín de La Isla, entre otras actividades.

El teatro Jovellanos, por su parte, será, según el edil, uno de los grandes protagonistas de la Navidad, con una programación que incluye música, espectáculos familiares y grandes citas, entre las que ha destacado los grandes del gospel, la Gran Gala Internacional de Magia y la visita de Anthony Blake, dentro de la Semana Mágica.

A esto ha sumado, el 1 y 2 de enero, la gala de Año Nuevo, mientras que el día 4 se podrá disfrutar de 'Fly Me to the Moon', de Leandre Clown Company, Premio Nacional de Circo 2026, dentro de la nueva temporada de teatro. Además, la Semana Mágica volverá a extender sus propuestas por diferentes espacios de la ciudad.

También, del próximo 11 de diciembre al 3 de enero, regresará el Circo de Navidad, en el parque de Hermanos Castro, que alcanza ya su cuarta edición con un espectáculo internacional "renovado y una propuesta participativa para disfrutar en familia", ha resaltado el edil.

UNA CIUDAD ESPECIALMENTE ACTIVA

Martínez Salvador ha remarcado que la programación se completa "con muchísimas otras propuestas que hacen de Gijón una ciudad especialmente activa durante estas semanas".

Entre estas, ha aludido a las actividades de los principales museos, de los centros municipales, del Acuario, de las instalaciones deportivas, de Mercaplana, la travesía de Navidad, la Carrera de Nochebuena o la San Silvestre o el concurso de saltos del freestyle que se celebrará en el Palacio de los Deportes.

Sobre Nochevieja, la plaza Mayor será escenario de las campanadas de final de año y las peque-campanadas, que este año, según el concejal, tendrá "alguna novedad". Asimismo, la Cabalgata de los Reyes Magos recorrerá la ciudad, con salida desde el colegio público Montevil.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, ha destacado que el Ayuntamiento iluminará 212 calles y plazas de Gijón, incluida la zona rural, a lo que ha indicado que contará con 740 arcos transversales.

Villoria ha explicado que, allí donde no se puede colocar arcos transversales, se colocarán 380 iluminaciones de farola. Asimismo, habrá seis techos luminosos de guirnaldas, en la calle Corrida, en Los Moros, Tomás Zarracina, Ateneo, Cervantes y El Muro.

Se iluminarán, además, 430 árboles y habrá 212 elementos singulares en 3D repartidos por los barrios y por el centro de la ciudad.

"Buscamos que sea una iluminación elegante, en blanco, dorado, rojo y verde, con elementos vegetales, con materiales como espumillón, lentejuelas, paneles sólidos dorados y elementos vegetales, para que ofrezcan una imagen atractiva tanto de día como de noche", ha apuntado el edil.

Entre las novedades de este año, se iluminará todo el contorno de la plaza Mayor, incluyendo los edificios no municipales, con 160.000 puntos LED. Habrá también un árbol de 18 metros de altura.

En el Náutico, además, se instalará un conjunto transitable formando un laberinto, a través de paneles de 2,5 metros de altura que convergen en una esfera central de 12 metros de altura. "Es un recorrido para disfrutar de forma inmersiva", ha resaltado Villoria, quien ha apuntado que ocupa una superficie de 750 metros cuadrados.

Junto a él, se podrá disfrutar de un techo luminoso en el Muro de San Lorenzo, con 1,2 kilómetros de longitud, 182.000 puntos led. También habrá un techo estrellado en el paseo de Begoña, con una nueva portada, en la fachada del teatro Jovellanos.

Se ha referido, también, a la iluminación en el entorno de la plaza del Instituto (Parchís) y en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, donde tendrá en la fachada un gran lazo, que en esta ocasión llega a dos fachadas.

A esto ha sumado un arco vegetal, del que se ha mostrado seguro de que va a ser "uno de los photocall más buscados de estas Navidades". Se complementa el lazo, además, con una cortina de luz en la fachada.

Villoria ha apuntado que, en ese mismo entorno de Tomás Zarracina, habrá un techo iluminado del que cuelgan esferas doradas suspendidas, además de que, en Naval Azul, estará otro de los conjuntos de gran formato, con un cono de más de 20 metros de altura y los Tres Reyes Magos sobre una composición de regalos luminosos.

Y de los techos luminosos de la calle Corrida, complementados con guirnaldas vegetales y elementos suspendidos, se llega a la plaza del Carmen, también con una composición muy vegetal, guirnaldas, esferas y estrellas suspendidas y abetos. A esto ha sumado diez rotondas decoradas, como la del Llano, con un gran paraguas y el rótulo de Navidad en Gijón, o la de Foro, con elementos vegetales iluminados en consonancia con la decoración de la avenida de Constitución.

"Queremos con todo esto invitar a la gente a salir a pasear, a disfrutar de los espacios públicos", ha señalado Villoria, quien ha incidido en que son conscientes de que el alumbrado navideño tiene, también, una componente dinamizadora de la economía, apoyando el comercio y la hostelería.

De ahí que se haya buscado un alumbrado con personalidad, contenido. En conjunto, el alumbrado ha contado con un presupuesto de un millón de euros.

AMPLIACIÓN HORARIA

Las luces se encenderán de 18.00 a 00.00 horas, todos los días laborales, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivo estarán hasta la 1.00 horas, en Nochebuena, Nochevieja y víspera de Reyes hasta a las 4.00 horas.

Como novedad este año, se encenderá este alumbrado de 7.30 a 9.00 horas los días lectivos hasta el día de vacaciones escolares, el 22 de diciembre, para que los niños camino del cole vayan disfrutando de las luces navideñas.