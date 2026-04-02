El Nazareno, protagonista de la Semana Santa de Luarca

Subida del Nazareno a La Atalaya. - ÓSCAR PÉREZ

OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La villa de Luarca (Valdés) se prepara para vivir una de las semanas santas más arraigadas en Asturias, siendo además de las más antiguas de la diócesis de Oviedo, en la que destaca la devoción al Buen Jesús Nazareno, figura central de las procesiones que recorren las calles del puerto y el casco histórico.

La Real Hermandad del Buen Jesús Nazareno de Luarca, fundada en 1695 por el ermitaño Juan de la Cruz junto a un centenar de vecinos --en su mayoría marineros--, mantiene viva una tradición que cumple este año 336 años de historia. La hermandad tiene su sede en la Capilla de la Atalaya, un enclave junto al mar donde se custodia la imagen del Nazareno, que despierta una profunda devoción entre los luarqueses.

Uno de los momentos más destacados es la procesión del Jueves Santo, en la que el Nazareno asciende hasta la capilla acompañado por treinta y dos familias portadoras de crucifijos centenarios, que desfilan por orden de antigüedad, yendo el más antiguo más cerca del Nazareno.

La tradicional subida del Nazareno hasta la Atalaya arrancará a las 21.30 horas desde la iglesia de Santa Santa Eulalia por Párroco Camino, El Parque, Uría, La Farola, Puente de Travesía, Párroco Infanzón (La Esperanza), Puerta de la Villa, La Carril y carretera del Faro.

Los actos ya comenzaron el martes 24 de marzo con la bajada de la imagen del buen Jesús Nazareno y de la Virgen Dolorosa, la Virgen de la Verónica y de San Juan, que le acompañan durante todo el año, desde la Atalaya hasta la iglesia de Santa Eulalia en el centro de la villa.