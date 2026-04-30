Nebrija y el Ayuntamiento de Avilés organizan la segunda edición del Curso de Arte Contemporáneo y Coleccionismo - UNIVERSIDAD NEBRIJA

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nebrija de Artes y Humanidades y la Universidad Nebrija, junto al Ayuntamiento de Avilés, el Instituto de Arte Contemporáneo y la Asociación de Coleccionistas Privados 9915, han anunciado la segunda edición del Curso de Arte Contemporáneo y Coleccionismo, que se celebrará en la ciudad asturiana tras la primera convocatoria de 2025.

El Palacio de Camposagrado acogerá este programa de 15 horas lectivas, que contará con la dirección académica de José Luis Guijarro, director del Máster en Mercado del Arte de la Universidad Nebrija, y Pablo Álvarez de Toledo, director del Instituto Nebrija de Artes y Humanidades.

En este sentido, Álvarez de Toledo ha destacado la importancia de las alianzas institucionales para el desarrollo de este tipo de iniciativas y ha señalado: "Tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Avilés y a todo su equipo la colaboración permanente que muestran en todas las iniciativas de Nebrija".

El curso reunirá a representantes del ecosistema artístico nacional y asturiano con el objetivo de fomentar el diálogo entre instituciones públicas y coleccionismo privado. Entre los ponentes figuran Mikel Chillida, director de Chillida Leku; Enrique Pérez, del área de Educación del Museo Nacional del Prado; Semíramis González, directora de LABoral Centro de Arte, y Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, entre otros.

La convocatoria está dirigida a profesionales del sector, estudiantes y personas interesadas en el arte contemporáneo. Las inscripciones pueden formalizarse a través del correo artsinstitute@nebrija.es . Los precios son de 145 euros para el público general y 70 euros para estudiantes.