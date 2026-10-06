Nerea Monroy contraopone el modelo social de Barbón en Asturias con "enunciados vacíos" de Queipo (PP)

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, durante la rueda de prensa de este martes. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha contrapuesto este martes las medidas sociales impulsadas por el Gobierno asturiano frente a los "enunciados vacíos" del líder del PP de Asturias, Álvaro Queipo. "Solo se ha limitado en su intervención en el Debate de Orientación Política a pronunciar enunciados vacíos, declaraciones genéricas y sin contenido", ha afirmado.

En rueda de prensa, la consejera ha dicho que "resulta "llamativo" escuchar al portavoz 'popular' hablar de "más dependencia, más cuidados en el hogar, más plazas residenciales y más apoyo a las familias", lo que, a su juicio, demuestra "hasta qué punto las políticas impulsadas por el Gobierno presidido por Adrián Barbón han marcado el camino".

Monroy ha remarcado la "diferencia sustancial" existente entre el PP y PSOE, señalando que la Administración autonómica ha asumido "compromisos concretos con plazos, detalles y financiación". Por el contrario, han acusado al PP de "limitarse a enmascarar sus auténticas intenciones" y de no defender el estado del bienestar, respondiendo a los intereses de "una minoría privilegiada" mientras el Gobierno asturiano se sitúa con "la inmensa mayoría social".

Monroy también se ha referido a la negociación presupuestaria, apelando a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para decidir si contribuyen a sacar adelante las medidas del Ejecutivo o asumen "la responsabilidad de impedirlas". Entre las medidas de la Consejería de Derechos Sociales, figura la creación de 1.025 nuevas plazas residenciales para personas mayores entre los años 2026 y 2028, de las cuales 267 se ubicarán en centros públicos de nueva contrucción en los concejos de Corvera (120 plazas), Valdés (120), Peñamellera Baja (15) y Taramundi (12).