Nerea Monroy pide fortalecer la cooperación feminista frente al "retroceso global" de los derechos de las mujeres

Nerea Monroy, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Nerea Monroy, ha inaugurado este mares las jornadas Narrativas feministas para una cooperación transformadora, con las que la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo pone en marcha la Escuela de Cooperación Feminista.

Durante la apertura, ha defendido la necesidad de "fortalecer la cooperación feminista frente al retroceso global de los derechos de las mujeres" y ha destacado que esta iniciativa pretende reforzar el compromiso con la igualdad y situar los derechos de las mujeres en el centro de la agenda internacional.

Monroy ha advertido de que la cooperación internacional atraviesa un momento especialmente complejo, marcado por el repliegue de las políticas de igualdad, la reducción de los recursos destinados a la defensa de los derechos de las mujeres y el aumento de las brechas de género. Ante este escenario, ha reclamado una respuesta coordinada para proteger los derechos de millones de mujeres y niñas y ha recordado que la igualdad "no es un privilegio, sino un derecho humano".

En la inauguración de las jornadas, en la que también ha participado la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, la consejera ha agradecido el impulso del Gobierno de España a través de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y de la Estrategia de Cooperación Feminista, así como su respaldo a la cooperación descentralizada.

La titular de Derechos Sociales ha subrayado el compromiso de Asturias con la agenda internacional de la igualdad. En este contexto, ha destacado la tramitación parlamentaria de la futura Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad del Principado y el incremento del 30% de la línea destinada al empoderamiento y la defensa de los derechos de las mujeres, que alcanza este año, por primera vez, el millón.

Monroy también ha resaltado que la cooperación asturiana incorpora de forma transversal la perspectiva de género en sus actuaciones de desarrollo, acción humanitaria y respuesta a emergencias. En lo que va de año, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, dirigida por Beatriz Coto, ha respaldado 66 proyectos en 27 países que benefician a más de un millón de personas, de las que el 55% son mujeres.

Las jornadas reúnen durante dos días a expertas, activistas y defensoras de los derechos de las mujeres para analizar los principales retos que afronta la igualdad, fortalecer alianzas frente a los discursos misóginos y reivindicar la cooperación feminista como una herramienta esencial para la transformación social y la defensa de los derechos humanos.