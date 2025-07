Neurorradiología Intervencionista del HUCA exporta a China su experiencia en el tratamiento de aneurismas cerebrales

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Neurorradiolgía Intervencionista del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), puntera en el tratamiento de aneurismas cerebrales, ha recibido estos días la visita de los médicos chinos Xingjie Gao, del Shanghai Huashan Hospital, y de Yuhao Zhao, del The First Hospital of Jilin University, que realizan una estancia para conocer las técnicas que se aplican en el Principado y trasladarlas a sus centros sanitarios.

El HUCA tiene experiencia en el tratamiento mínimamente invasivo de aneurismas cerebrales, un ensanchamiento o dilatación anormal en la pared de una arteria. Esta técnica aprovecha la red de arterias para llegar a la ubicación del aneurisma y cerrarlo sin la necesidad de abrir el cráneo (cirugía abierta).

La técnica consiste en introducir un tubo muy fino y flexible de plástico (catéter) en una arteria de la ingle y, con la ayuda de imágenes de rayos x, conducirlo dentro de los vasos sanguíneos de cuello y cabeza hasta alcanzar la arteria cerebral. Una vez en el aneurisma, existen diferentes técnicas y dispositivos para limitar su flujo sanguíneo (embolización) y lograr su cierre estable.

La unidad del HUCA que coordina el doctor Pedro Vega es desde hace años innovadora en el tipo de dispositivos que utiliza y activa en la formación, tanto de pregrado como de postgrado, a nivel nacional e internacional. Por esta razón, recibe de manera habitual a profesionales de otros hospitales para que conocer sus técnicas.

El HUCA trata unos 150 aneurismas al año, tanto aquellos que se rompen de forma brusca, con hemorragia, como los que se diagnostican de forma casual o incidental y se operan para prevenir que se rompan en un futuro.

La unidad funciona desde 2004 y, a lo largo de estos años, ha tratado a más de mil pacientes. "Estos dispositivos se desarrollan continuamente para ofrecer los mejores resultados, por eso estamos siempre ahí para utilizarlos y dar la mejor respuesta a los pacientes", ha asegurado el doctor Vega.

"En el caso de los médicos procedentes de China, ellos tienen también muchos pacientes, pero menos disponibilidad de acceso a dispositivos más desarrollados y a técnicas que hacemos aquí, por eso se han interesado por ver cómo trabajamos", ha explicado.

Además de seguir los procedimientos que se realizan en el HUCA, los profesionales que acuden al hospital asturiano a formarse pueden practicar con un sistema de simulación de todo el proceso.