Nic Offer, Adolfo Sputnik y Calequi y Las Panteras se suman al cartel del Gijón Sound

Cartel de la programación del Gijón Sound Festival 2026. - GIJÓN SOUND FESTIVAL

GIJÓN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nic Offer, líder de Chk, Chk, Chk, y Adolfo Sputnik actuarán en Gijón el próximo 17 de abril dentro de la programación del Gijón Sound Festival, mientras que al día siguiente lo harán Calequi y Las Panteras.

Así lo ha anunciado este viernes los organizadores del certamen, que se celebrará del próximo 17 al 19 de abril, quienes han dado a conocer otras de las caras que participarán en el festival.

De Nic Offer han resaltado que "impregna con su actitud punk y espíritu bailable cada proyecto en el que se involucra", además de que "traslada esa misma intensidad a sus sesiones de DJ, donde explora el lado más atrevido de la música de club".

En el caso de Adolfo Sputnik Dj, han resaltado que celebra 20 años en las cabinas, dos décadas después de fundar en Gijón el local que llevó su mismo nombre y que, según los organizadores, "rápidamente se convirtió en un referente de la escena alternativa".

"Desde entonces, su nombre ha estado ligado a la evolución musical de toda una generación, consolidándose como uno de los impulsores más reconocibles de la cultura club independiente asturiana", han señalado.

Respecto a Calequi y Las Panteras, un trío formado por Javier Calequi, Lauri Revuelta y Luisa Corral, han llamado la atención sobre que sus directos son "una celebración adictiva donde conviven la música, el baile y la emoción".

El trío regresa este año a Gijón poco después de estrenar su último álbum 'TRES', que se publicará a principios el próximo mes de marzo. Se trata, según los organizadores del festival, de "un trabajo sólido y lleno de identidad, donde confluyen la madurez compositiva del grupo, una producción sumamente cuidada y colaboraciones de lujo".

Todos ellos formarán parte del elenco de artistas que actuarán en Gijón y que van dando forma a una programación en la que ya figuraban Aiko El Grupo, Don Mariani, Henge, Los Míticos del Chimborazo, Repion y Los Ácidos.