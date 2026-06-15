El Niemeyer acoge la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo hasta el 27 de septiembre

Inauguración de la XVII BEAU en el Centro Niemeyer de Avilés. - SARA CUERDO

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU) ha llegado al Centro Niemeyer de Avilés, donde permanecerá expuesta hasta el 27 de septiembre dentro del programa de la Bienal Climática, en el marco de su itinerancia por distintas ciudades españolas.

La muestra, comisariada por Ander Bados y Miguel Ramón bajo el título Flujos Comunes, articula su contenido en torno a cinco ejes temáticos --materiales, personas, energía, datos y medioambiente-- entendidos como flujos que configuran la sociedad contemporánea.

La XVII BEAU reconoce y premia aportaciones relevantes de la arquitectura y el urbanismo en España entre 2023 y 2024. En esta edición se han distinguido 55 propuestas en tres categorías: 20 en Obras, 15 en Divulgación y Publicaciones y 20 en Proyectos Fin de Carrera.

La exposición se presenta en la parte superior de la cúpula del Centro Niemeyer, mientras que la planta baja acoge la muestra Naturalezas Vivas, comisariada por María Toral, que reúne más de 120 obras de más de 60 artistas.

El Centro Niemeyer, diseñado por Oscar Niemeyer, se incorpora así como una de las sedes de esta itinerancia, que a lo largo de 2026 continuará su recorrido por otras ciudades españolas y tendrá también proyección internacional.