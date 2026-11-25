Archivo - Imagen de archivo del Puerto de Tarna, Puertos, carreteras, nieve, temporal, invierno, cadenas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en las últimas horas en el Principado de Asturias obliga al uso de cadenas para circular por siete puertos de montaña de la red secundaria asturiana, con circulación con precaución en la autopista del Huerna (AP-66) por las obras y el puerto de Pajares (N-630) por nieve.

Según información del 112 de Asturias consultada por Europa Press, los puertos con incidencia por la nieve son Leitariegos y Connio (Cangas del Narcea), Tarna (Caso), Cornellana (Degaña), Somiedo y San Lorenzo (Somiedo) y puerto de Ventana (Teverga).

Este miércoles la Cordillera Cantábrica y Picos de Europa está en aviso amarillo --peligro bajo-- por nevadas. La cota de nieve está a 1.000 metros y se esperan acumulaciones de nieve de 5 centímetros en 24 horas. En el suroccidente, la cota se mantiene en los mil metros y la acumulación de nieve puede ser similar.