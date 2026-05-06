"Niñas convertidas en heroínas": El jurado de los Premios Princesa ensalza el universo femenino de Studio Ghibli

Archivo - El viaje de Chihiro - REMITIDA CINEMA JOVE - Archivo

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Studio Ghibli, creador de obras maestras como El viaje de Chihiro, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. El jurado, con figuras como Irene Cano (Meta) o la fotógrafa Cristina de Middel, ha reivindicado el estudio nipón como un faro de valores universales capaz de convertir a las niñas en "heroínas" y de unir a distintas generaciones a través de un arte "con mayúsculas".

La directora general de Meta en España y Portugal, Irene Cano, ha destacado la capacidad de las producciones de Studio Ghibli de convertir a sus personajes femeninos en "heroínas" para luchar contra una situación que, si bien en Europa está más "apaciguada", en otros países "sigue habiendo muchos problemas de discriminación".

Precisamente la "huída del eurocentrismo" de este estudio, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, es una de las "grandes virtudes" según Cano, miembro del jurado. Con esta visión más global, el estudio trabaja por "convertir a las niñas en heroínas y que crean que lo pueden ser". "Es darles alas para que primero vuele su imaginación y luego se convierta en una realidad", ha destacado. Cano ha destacado la creatividad artesanal de Studio Ghibli y ha subrayado que es "un privilegio" poder premiar "algo tan atrevido, tan boninto y que ha trascendido generaciones".

La fotógrafa Cristina de Middel, por su parte, ha afirmado que el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades es relevante por su apuesta por un proceso artesanal en un momento de auge de la inteligencia artificial.

Para De Middel, lo más relevante del premio es "el punto menos obvio" del mismo, que es el uso de la imaginación en todas sus historias, algo que "desafía un poco para qué se usa la imaginación". "Muchas veces se utiliza para evadirnos de la realidad y en este caso yo creo que es un uso de la imaginación para hacernos un poco más inteligentes, preparados para una realidad que es muy compleja", ha destacado.

UN REFUGIO ARTESANAL FRENTE A LA IA

En la misma línea, el periodista Juan Fernández-Miranda ha puesto en valor la artesanía que hay detrás de las producciones del estudio nipón. "Es importante porque en los tiempos de la inteligencia artificial hay una tentación evidente de dejarse llevar, y el estudio de Ghibli cuida mucho y dedica mucho tiempo a que las cosas sean auténticas y artesanas", ha desatcado.

Asimismo, ha explicado que esta candidatura "engloba todas las facetas que se valoran en el premio" y aporta "valores humanísticos universales" en sus películas que, además, son intergeneracionales. "Los valores del estudio Ghibli son valores universales, son valores que puede interpretar una persona adulta y un niño", ha enfatizado.

El presidente del jurado, Miguel Falomir, ha celebrado que se haya dejado de "mirar con cierto desdén a los estudios de animación" y ha destacado las producciones de Ghibli que "han ganado 'Oscars' y Palmas de Oro en Cannes. "Estamos hablando de arte con mayúsculas, pero también un arte que encierra una serie de valores que nos parecían que eran lo que le hacían merecedor de un premio de comunicación y humanidades como este", ha dicho.

DE HEIDI AL VIAJE DE CHIHIRO

Studio Ghibli es uno de los estudios de animación más icónicos del mundo. Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata -creador de las populares series Heidi (1974) y Marco (1976)- y Toshio Suzuki, el estudio ha creado algunas de las películas animadas más reconocidas por la crítica y el público.

Los orígenes de Studio Ghibli se remontan a la colaboración entre Miyazaki y Takahata en la película 'Kaze no Tani no Naushika' (Nausicaä del Valle del Viento), basada en un manga de Miyazaki. El éxito de esta película llevó a la fundación del estudio con el apoyo del productor Toshio Suzuki.

Referencia internacional en la animación, las películas del Studio Ghibli han sido destacadas por sus historias llenas de sensibilidad, fantasía y mensajes ecológicos. Según los especialistas, su influencia ha trascendido generaciones y fronteras, creando un puente cultural que une a personas de diferentes orígenes y transmitiendo valores atemporales como la amistad, la empatía y el respeto.

Sus producciones se caracterizan por su gran creatividad, su animación artesanal y por la exploración de temáticas, como el amor por la naturaleza, la tolerancia y el respeto por los seres humanos, especialmente por los ancianos. Otra particularidad de sus obras es la fuerza y la determinación de sus protagonistas femeninas, destacadas por su valentía, complejidad y capacidad de transformación. Su estilo tradicional, con dibujos hechos a mano, pinturas acrílicas y acuarelas, ha sido una de sus marcas distintivas y ha contribuido a la universalidad de sus historias.