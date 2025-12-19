El nivel de activación del Protocolo Anticontaminación de la Zona Oeste se reduce al 0 - Preventivo

Archivo - Ayuntamiento de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha declarado el cambio de nivel, a partir de las 12.00 horas de este viernes, del escenario de contaminación atmosférica Nivel 2 - Alerta, en vigor desde este pasado jueves, al Nivel 0 - Preventivo, en virtud del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la medida se ha adoptado tras la emisión de un informe, con fecha de este día, en el que se da cuenta de que, como resultado de las condiciones meteorológicas de las últimas horas, se están viendo reducidos los valores horarios de los parámetros contaminantes partículas PM10 y PM2,5 en las estaciones de medición de calidad del aire de la zona Oeste de Gijón.

Si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del Protocolo.

En caso de que las previsiones de la Aemet muestren una tendencia a la estabilidad atmosférica, se presente ausencia de lluvias y/o los valores de concentración de contaminantes sean elevados durante los próximos días, se valorará la modificación del referido nivel.

Las medidas aplicadas durante el nivel 2, como la gratuidad del billete de autobús, quedan desactivadas. El Ayuntamiento cuenta, a través de la App municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado.