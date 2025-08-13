"No estamos para rechazar ninguna actividad productiva", advierte Lanero (UGT) sobre Costco o la mina de oro

Rueda de prensa del secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero (dcha), junto al secretario general del sindicato en Gijón, Juanjo Iglesias, en la 68 Feria de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

"Estamos condenando a la juventud a no tener un derecho básico como es la vivienda", alerta UGT

GIJÓN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, ha alertado este miércoles en Gijón que la región no puede permitirse el lujo de rechazar a todas aquellas empresas que quieran venir a instalarse y a producir.

"No estamos para rechazar ninguna actividad productiva", ha insistido Lanero, con respecto a quienes rechazan la implantación en Siero de Costo.

Así lo ha indicado, durante la presentación del Informe de la Situación Sociolaboral de Asturias, elaborado por UGT, en el marco de la 68 Feria de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

A su juicio, es "perfectamente compatible" proteger el pequeño comercio con que una superficie comercial como Costco se implante en Asturias. Ha opinado, en este caso, que se han de poner medidas que protejan al comercio local, y hacerlo compatible con las grandes superficies, en este caso Costco.

Lanero se ha referido de igual forma al caso de la mina de oro, a lo que ha recalcado que no se puede poner trabas, sino que lo que hay que hacer es que la empresa cumpla con las obligaciones medioambientales.

Por otra parte, ha destacado que el Principado tiene una oportunidad en el sector de defensa, capaz de generar más de 500 empleos en Asturias, que cree que hay que aprovechar. Sobre esta cuestión, ha apuntado que ya una industria previa del sector.

El dirigente sindical, asimismo, ha señalado que la región registra, respecto al mercado laboral, datos "positivos", aunque ha visto preciso seguir subiendo salarios y generar actividad con empleos de calidad, con sueldos en torno 1.800 u 1900 euros.

Lanero ha incidido en que si alguien piensa que un trabajador, ganando 1.160 euros mensuales, va a poder acceder a una vivienda y tener un plan de vida y un proyecto de futuro, "se equivoca".

A este respecto, ha remarcado que los alquileres ya superan los 700 euros de media, a lo que hay que sumar gastos añadidos. "Es imposible", ha afirmado.

"Estamos condenando a la juventud a no tener un derecho básico como es la vivienda", ha lamentado, al tiempo que se ha quejado de que esta se ha convertido en un negocio. Sí que ha visto con buenos ojos el proyecto de ley que hay en Asturias con el que se quiere acabar con la especulación y aumentar el parque público de viviendas, entre otras cosas.

"Va en la buena dirección", ha opinado sobre la citada normativa, antes de insistir en que a precios "imposibles" cada vez son menos los jóvenes que se pueden emancipar.

NO CEDER AL CHANTAJE

En clave económica, ha resaltado que España crece un 2,5 por ciento, cifra muy superior al uno por ciento demedia de la UE y países como Alemania (0,1%) o Francia (0,6%). Aún así, ha advertido del impacto del "mal acuerdo" de la UE con EEUU sobre los aranceles.

"Europa no puede ceder al chantaje", ha instado el dirigente sindical, quien ha abogado por que la UE debe avanzar en su autonomía e incrementar su independencia en materia energética.

Para él, con estas políticas "erróneas" disfrazadas, a su parecer, de un acuerdo, supone ceder y correr el riesgo de que en poco tiempo haya otro "chantaje".

Referente a Asturias, ha indicado que crece más o menos como la media nacional y ha destacado que la Alianza de Infraestructuras se va cumpliendo.

Dicho esto, ha exigido la supresión del peaje del Huerna. "No tiene ningún sentido", ha señalado sobre tener que pagar si no hay alternativa posible.

Por otro lado, ha apuntado que se necesita avanzar en el Corredor Atlántico. En su opinión, no se ha creado un frente real para potenciarlo y que sea la ruta comercial que conecte con Europa.

También ha considerado fundamental proteger en Asturias a las empresas y a la capacidad productiva, empezando por ArcelorMittal. La mejor manera de hacerlo, para él, es teniendo infraestructuras energéticas que permitan garantizar el suministro, por lo que ha apostado por un plan integral para el Principado, que se incluya en el nacional, y que dé garantía de suministro, de potencia suficiente y con la calidad suficiente.

"Ya vamos tarde", ha advertido sobre esta cuestión, al tiempo que ha animado a hacer un frente común de sindicatos y organizaciones empresariales para exigir que sea una realidad.

El dirigente de UGT, por otro lado, ha abogado por que, ante un turismo en auge, haya políticas que contribuyan a su desarrollo "de manera sostenible", de forma que evite masificaciones y elementos que puedan tener impactos nocivos como el exceso de pisos turísticos.

Ha reclamado, en este sentido, garantizar que un sector en crecimiento como el turismo tenga empleos y salarios de calidad. Para ello, ha visto importante dar formación a los trabajadores.

Referente al empleo, ha reivindicado la aprobación de la jornada laboral de 37,5 horas, apoyada por los trabajadores, da igual su ideología, según él. Ha recalcado, asimismo, que no hay que dejarse engañar por los empresarios que quieren dejarlo para la negociación colectiva. Unido a ello, ha defendido el derecho a la desconexión digital y el cambio normativo en los despidos en España, para recuperar los salarios de tramitación y los 33 días de indemnización por año trabajado.

SALUD LABORAL

Con respecto al Plan de choque en materia de salud laboral, ha considerado que está "en la buena dirección" y gracias a él se están detectando gran cantidad de irregularidades, pero ha lamentado que no hay cultura preventiva empresarial.

Si bien cree que hay que incorporar nuevos riesgos a la legislación, ha llamado la atención sobre que las muertes en siniestro laboral que ha habido en Asturias, en su mayoría, fueron por accidentes "de los de toda la vida". Por este motivo, ha reiterado que el problema no lo va a arreglar una ley, solo si hay una cultura preventiva.

Lanero, además, ha aludido al "cinismo" empresarial al hablar de absentismo, cuando se trata de derechos del trabajador. Relacionado con ello, ha destacado que el acuerdo entre el Principado y las mutuas para que puedan hacer pruebas diagnósticas y atender lesiones traumáticas, pero no dar altas y bajas, va a favorecer una recuperación más rápida.

A nivel general, ha remarcado que en Asturias, cuando se dice que faltan profesionales, cree que lo que no hay son buenos salarios ni buenas condiciones laborales. Ha resaltado, en este sentido, que la gente no quiere trabajar para ser pobre. Por este motivo, ha invitado a la representación empresarial a sentarse en una mesa y ver por qué se producen los desequilibrios.

INCENDIOS

Preguntado por los incendios que asolan España, alguno de ellos también en Asturias, ha reconocido que la mejor manera de evitar un incendio es prevenirlo, y para evitar que vayan incendios en general hay que trabajar muchísimo.

Dicho esto, ha indicado que en Asturias se ha hecho una buena planificación, aunque se necesitan aún más recursos. A este respecto, ha indicado que UGT está trabajando con el Gobierno.

Lanero ha incidido, asimismo, en que las imágenes que la Mezquita de Córdoba o del Bierzo son "escalofriantes". Eso sí, ha recalcado que cuando uno analiza el origen, ve que siempre hay "errores manifiestos que no se deberían de producir". Como ejemplo, ha puesto el uso como almacén en el caso de la Mezquita de Córdoba, la falta de desbroce de montes o de limpieza de ríos.

Para él, es preciso un análisis de la política nacional "bastante duro". Ha reiterado, no obstante, que en Asturias, a raíz de los incendios tan graves que hubo, se ha trabajado mucho en materia de emergencias.

A nivel internacional, Lanero, se ha referido al "genocidio" en Gaza y afeado la "pasividad" de los países. "No se puede resolver el conflicto solo desde el punto de vista de hacer negocio", ha reprochado.