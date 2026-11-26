Cuarta sesión del juicio contra el acusado del asesinato de Susana Sierra González, Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La abogada del acusado de asesinar a Susana Sierra González, cuyo cadáver apareció en un contenedor en la vivienda del procesado en Gijón en 2025 ha pedido este jueves la libre absolución para su cliente.

"No se puede condenar por sospechas, sino por hechos probados, en caso de duda, debe resolverse a favor del acusado", ha defendido Alejandra Soto.

Así lo ha indicado durante la cuarta sesión del juicio, con jurado popular, que se celebra en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.

También ha incidido en que no se puede demostrar que el acusado le diera sustancias para reducir su capacidad de defensa ni ha quedado acreditado cómo se produjeron los hechos.

En cuanto a las lesiones que presentaba el cuerpo de Susana, no se sabe cuándo, por cuánto tiempo o si ella estaba consciente. "Hablamos de una posibilidad, no de hechos probados", ha recalcado sobre el testimonio de los forenses.

Para ella, una muerte violenta no indica de manera directa que hubiera ensañamiento. Sobre el agravante de desprecio de género, tampoco cree que haya quedado acreditado. Por ello, ha pedido la libre absolución y, en el caso de que sea declarado culpable, ha pedido que no se base el jurado en suposiciones con respecto al ensañamiento.

La fiscal, por su parte, ha mantenido que "no plantea ninguna duda" que se trata de un delito de asesinato, dado que fue el último que la vio con vida y el cadáver apareció en el domicilio del acusado.

Ha indicado, también, que el marido de Susana abandonó la vivienda del procesado después de que este le abofeteara, tal como reconoció él acusado, quien "nunca" confesó haber matado a Susana.

Ha recordado que del 7 de mayo al 24 de junio que aparece el cadáver, Susana Sierra estuvo desaparecida. Un tiempo en el que el acusado fue dando distintas versiones, que cambió una vez arrestado.

El 23 de junio, ya detenido, alegó que ella se habían ido poco después del marido, al que llegó a decir que se había ido "con un negro". Ya cuando apareció el cadáver, afirmó que ella estaba "muy angustiada" y se quiso suicidar en su casa, para así trasladar, según la fiscal, la culpa a la víctima y no asumir "ningún tipo de responsabilidad".

Además, tanto su cuñada como su marido la describieron como una persona vital y ninguno barajó la hipótesis del suicidio, tampoco la hermana de la Susana.

"Ese supuesto estado depresivo que el acusado pinta en Susana es mentira", ha afirmado la fiscal, quien ha animado al jurado a pensar en las lesiones que presentaba el cuerpo.

Para ella, si fuera una asistencia al suicidio, no era necesario golpearla ni estrangularla. Además, es "físicamente imposible" que ella misma se hubiera atado las manos a la espalda.

Al tiempo, la fiscal considera probado que el acusado asesinó a Susana "con alevosía y ensañamiento". Por ello, un lado, ha incidido en que la atacó estando ella "empastillada", por lo que cuanto menos estaba "aturdida", y también la tenía maniatada a la espalda y le puso un pasamontañas para privarla de ver. "Con la capucha puesta no podía ver de dónde le venían los golpes", ha remarcado.

Ha apuntado, también, que cuando fue atacada Susana, estaba en la cama, como lo confirma el ADN de las manchas de sangre halladas en las sábanas y colchón. Ella, además, era una mujer "menuda" en comparación con el acusado, del cual ha señalado que tiene un carácter explosivo, por lo que no tuvo "ninguna" oportunidad de defensa.

No solo estaba indefensa, estaba incomunicada, ya que el procesado tenía su teléfono. La fiscal ha sostenido que el acusado quería agredir a Susana "de una manera segura, quería tenerla a su merced y que no se pudiera defender".

De igual manera, ha opinado que hubo ensañamiento. Ha apuntado que, si bien la muerte por estrangulamiento manual, el cuerpo estaba lleno de golpes, además de uno fuerte en la cabeza, que se produjeron cuando aún estaba viva. Se deduce de ello que primero la pegó y luego la mató.

"Hay un tiempo en el que esa mujer agonizó, sufrió, a consecuencia de los golpes", ha recalcado, a lo que ha insistido en que el acusado se "recreó" con ella. "Se tuvo que ver morir", ha advertido sobre el sufrimiento que tuvo que padecer la víctima.

La fiscal, asimismo, ha aludido a que el comportamiento del acusado no era nuevo, ya que había sido condenado por un hecho similar, al encerrar y golpear a una mujer en su domicilio, que logró escapar.

"Fue cruel con Susana y su familia", ha remarcado sobre la búsqueda iniciada tras la desaparición de la mujer, tiempo en que mantuvo oculto el cadáver. A mayores, alquiló un trastero y había pedido un porte a Remar, donde tenía intención de mantener oculto el contenedor con el cuerpo.

Ha defendido, también, que concurre la agravante de desprecio de género, al adoptar una posición de dominio sobre la víctima a la que desnudó de cintura para abajo para, según la fiscal, "denigrarla".

Por otro lado, ha incidido en que el acusado, en el momento de los hechos no estaba afectado por ningún tipo de trastorno ni medicación, por lo que era "perfectamente consciente" de lo que hacía y sus consecuencias y así todo decidió seguir adelante, según la fiscal. Ha pedido, además, al jurado ser "valientes" y que no tengan "ningún miedo" a la hora de dar su dictamen.

Por su lado, la abogada del hijo de la víctima, Luján Meana, se ha referido a las denuncias puestas por dos mujeres contra el acusado, anteriores al asesinato de Susana, en las que se habla de "sometimiento y terror".

Una de las denunciantes relató que el acusado le dijo que la iba a matar y la iba a hacer sufrir "poco a poco". "A Susana les falló el sistema", ha apuntado, sobre que aún no estaba condenado por esos hechos cuando la mató.

También ha remarcado que su marido la dejó con el procesado, pese a que le tenía miedo. No fue hasta el día 13 que interpuso la denuncia de desaparición, a lo que ha insinuado que, si hubiera contado antes que había quedado en casa del acusado, igual se la hubiera podido rescatar con vida.

Meana ha llamado la atención sobre la frialdad del acusado y su actitud violenta. A esto ha sumado que los forenses declararon que Susana fue víctima de tortura. Incluso, ha opinado que la agresión que sufrió "le pasó por el hecho de ser mujer". "Fue una crueldad inconcebible", ha alertado.

Respecto a su cliente, hijo de la víctima, ha remarcado que ha quedado en situación "de gran vulnerabilidad". Ha asegurado que no puede trabajar ni es capaz de cuidarse por sí mismo y ha añadido que el marido de su madre, tras el asesinato de esta, le dejó solo.

Por su parte, Ricardo González, abogado del viudo, ha apelado al vínculo estrecho del matrimonio y ha recalcado que fue ella quien quiso quedarse en el domicilio del procesado.

Ha lanzado la hipótesis de que Susana decidió marcharse, en un momento dado, o no quiso ceder a sus deseos, el acusado quiso causarle dolor, como lo prueba la autopsia. "Fue torturada", ha recalcado.

En cuanto a su cliente, ha señalado que sufre esquizofrenia paranoide desde los 15 años, por lo que tiene diagnosticado un 66 por ciento de minusvalía. Ha agregado que está a tratamiento y que la muerte de su mujer le causó un "sufrimiento brutal", que le llevó a intentar suicidarse incluso.

CAMBIO DE LETRADA

Cabe señalar que esta cuarta sesión del juicio se ha iniciado una hora más tarde debido a que el acusado, que se ha mostrado alterado y ha solicitado un cambio de abogado.

El magistrado, no obstante, ha rechazado la petición ya que provocaría la suspensión del juicio, lo que generaría "dilaciones indebidas" y también por no causar indefensión o no haber justificación razonable. El juicio continuará este próximo viernes con la deliberación del jurado.