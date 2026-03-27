"No se puede jugar con la realidad económica de las familias", afea Barbón al PP por no apoyar el decreto anticrisis

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón (dcha), visita, acompañado del consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la construcción de 250 pisos para jóvenes en Peritos (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado este viernes que el Gobierno central haya conseguido convalidar el decreto ley fundamental de medidas contra la guerra de Irán, que ha avanzado que se sumarán a otras que se aprobarán en la región.

"Un no a la guerra es decir un sí a Asturias", ha remarcado Barbón, en declaraciones a los medios de comunicación, tras su visita a los 250 pisos para jóvenes en construcción en el antiguo solar de Peritos, en Gijón.

Al tiempo, ha lamentado "profundamente" que los grupos parlamentarios no hayan votado a favor, con referencia a Vox, del que ha apuntado que ya lo esperaba, pero también al PP, de quien ha vinculado su rechazo al decreto "por juegos tácticos".

"No se puede jugar con la realidad económica de las familias asturianas y españolas, no se puede jugar con ello", ha recriminado a los 'populares'.

El presidente regional ha recordado su defensa a que se rompiera el techo de gasto, que, según él, perjudica a todas las administraciones, no solo al Principado de Asturias, así como a los ayuntamientos. "Hay que seguir trabajando en ese sentido", ha apuntado.

Ha remarcado, también, que la única comunidad autónoma que ha aprobado medidas anticrisis, antes incluso que el Gobierno de España, fue Asturias.

Barbón ha precisado que, salvo Euskadi, que ha anunciado que va a lanzar un paquete de medidas, o Cataluña, que está trabajando en uno, ninguna otra comunidad ha anunciado medidas en este momento. "Lo que están haciendo todas es observar la situación para ver si hay que activar medidas", ha apuntado.

En el caso de Asturias, ha apuntado que están trabajando en muchas de ellas. Ha citado, como ejemplo, que haya mantenido una reunión con las representantes empresariales y sindicales para analizar, según vaya evolucionando la situación, las medidas a tomar. "Van a haber muchas medidas si la situación, por desgracia, no termina", ha asegurado.

En ese contexto, Barbón ha pedido a los asturianos que confíen en su Gobierno. A todos ellos les ha recordado que lleva siete años de presidente en los que le ha tocado gestionar la pandemia de la COVID-19, la crisis económica posterior a esta y la crisis económica como consecuencia de la guerra de Ucrania.

"Y Asturias no solo no retrocedió, sino que salió adelante", ha puesto en valor el presidente regional, quien ha remarcado que se han generado 30.000 empleos creados desde que él es presidente. "En situaciones de crisis hay que confiar en quien ha demostrado que sabe gestionar una crisis", ha trasladado a la población.

Respecto al techo de gasto, ha mostrado su esperanza en que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, tengas la voluntad de suprimirlo, si bien ha recalcado que el Gobierno central tiene que pedir autorización al ámbito de la Unión Europea, al ser una decisión comunitaria.

Dicho esto, ha indicado que habrá que ver si la guerra se cronifica, tal como parece que va a ser, según él. Sobre ello, ha llamado la atención sobre que, con un Estados Unidos que iba "de matón" y al final no ha tenido los resultados a tan corto plazo que esperaban, no se puede aventurar una fecha clara para el fin de la guerra.

Una guerra que ha reiterado que es "ilegal", a lo que ha dejado claro que no con esta postura está defendiendo el régimen de los ayatolás, el cual le parece "despreciable" por el trato que hacen, por ejemplo, a mujeres o el colectivo LGTBI.

"La decisión que tomó Estados Unidos es absolutamente inaceptable porque lo que ha significado es muerte", ha reprochado el presidente asturiano, quien ha lamentado los cientos de menores muertos por la guerra.

Una decisión que ha tildado de "arbitraria, sin respaldo legal ni del orden internacional ni respecto a la Carta de Naciones Unidas" y que, además, impacta en la economía en todo el mundo. A este respecto, ha recalcado que, debido a la guerra, está subiendo la inflación, lo que genera empobrecimiento de las familias y que el crecimiento económico se ralentice.

SERVICIO FERROVIARIO

Preguntado por las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en Diario.es, en la que decía que confía en que este año puedan llegar los trenes de Cercanías que espera Asturias, Barbón ha reconocido que hay un problema en todos los procesos de fabricación.

"Tenemos un problema con las entregas porque no se hacen en plazos", ha señalado el presidente asturiano, a lo que ha pedido a las administraciones ser "muy contundentes".

Ha indicado, al respecto, que si no se entregan en los plazos en los que se prometen a los ciudadanos por un problema de las empresas que incumplen el contrato, se deben aplicar las cláusulas de penalización. "Vamos a ver qué pasa", ha apuntado sobre los trenes de Cercanías que tendrían que incorporarse al servicio asturiano.

Ha recordado, no obstante, que se acordó la llamada excepción cantábrica, de forma que a Galicia y Asturias se les garantizó que mientras no empiecen a llegar los trenes se mantendrá la gratuidad. "Esa es una realidad que se ha mantenido en vigor este año y eso es importante remarcarlo", ha recalcado.

En cuanto a la supresión de trayectos de trenes, Barbón ha incidido en que el Gobierno de Asturias ha pedido que se refuercen los que sí continúan, ya se con más horarios o incluso con trenes duplicados.

"Esto es una posibilidad que hay encima de la mesa y lo hemos preguntado al Ministerio", ha apuntado el presidente regional, quien ha destacado la llegada de viajeros tanto vía ferroviaria como área. "La movilidad nunca estuvo como ahora", ha asegurado, para después remarcar que eso impacta también en la economía regional.

Con todo, ha reconocido que las obras siempre son "perjudiciales", porque siempre causa un perjuicio, según Barbón, quien ha matizado que en este caso es un perjuicio que a la larga va a ser un beneficio.

En este sentido, ha señalado que uno de los problemas es la duplicación de la vía, que va a beneficiar precisamente que haya mejores velocidades, mejor seguridad en el tránsito y a que no haya atascos si hay un problema puntual en una de ellas como pasa ahora, que queda todo cortado.

Ha insistido, sobre todo ello, que piden que se refuercen los trenes que se mantienen para compensar y contar un número de plazas equivalente al que se tenía.