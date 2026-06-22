Noche de San Xuan en Gijón: Permitidas en Poniente hogueras de particulares con dimensiones máximas de 50 centímetros

Hoguera de San Xuan, en la playa de Poniente, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha recordado este lunes que solo están permitidas en la playa de Poniente, con motivo de la Noche de San Xuan, las hogueras de particulares con dimensiones máximas de 50 centímetros, al margen de la instalada por el Consistorio.

Para ello, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos ha elaborado una serie de normas preventivas, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

En primer término, solo estarán permitidas pequeñas hogueras, con dimensiones máximas de 50 centímetros de alto, ancho y largo, en la playa de Poniente, y deberán estar separadas entre ellas, al menos, seis metros.

Se destaca, en este sentido, que cuanto más pequeña sea la hoguera, menos contaminación del aire respirable se producirá. De igual modo, solo está permitida la quema de maderas y cartones.

No se podrán, por tanto, quemar basuras, residuos, espumas, colchones, botes, plásticos, spray o cualquier material semejante, como tampoco se podrán utilizar artificios pirotécnicos ni maderas que contengan clavos tornillos u objetos punzantes.

Por otra parte, a la hora de encender la hoguera no se utilizarán líquidos inflamables como alcohol, queroseno, gasolina, disolventes y otros que puedan suponer un riesgo. El Ayuntamiento ha advertido, al respecto, de que el uso de estos líquidos produce vapores que pueden arder de forma imprevista y generar quemaduras.

Asimismo, deberá haber una persona mayor de edad presente hasta el apagado total de cada hoguera. Una vez concluida la quema, se deberá verificar su total extinción, con objeto de evitar que rescoldos o brasas puedan ser arrastrados por el viento. Para ello, recomiendan el uso de agua fundamentalmente.

No está permitido, además, saltar por encima de las hogueras o de los rescoldos, ni sacar de las mismas materiales ardiendo o incandescentes. Tampoco se recomienda caminar descalzo por la playa y se aconseja tener a los niños vigilados en todo momento.

En el caso de los residentes de los pisos cercanos a la playa de Poniente, se les recomienda que cierren las ventanas y que retiren de balcones y terrazas cualquier producto que pueda arder.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE LIMPIEZA

Con motivo de la hoguera de San Xuan, Emulsa ha diseñado un dispositivo especial de limpieza, con el objetivo de garantizar que los principales espacios públicos, playas y parques de la ciudad recuperen su uso habitual en el menor tiempo posible tras la noche de la celebración.

El operativo se activará a partir de las 6:00 horas del próximo miércoles, 24 de junio, una vez recibida la autorización del servicio de extinción. Contará inicialmente con 18 operarios, que podrán ser reforzados en función de la cantidad de residuos acumulados y la evolución de los trabajos de limpieza.

En los accesos a la playa de Poniente, asimismo, se instalará un refuerzo específico de contenedores de recogida selectiva, especialmente de envases y cartón, con el objetivo de facilitar el reciclaje y mejorar la separación de residuos durante la jornada festiva.

Emulsa ha hecho, además, un llamamiento a la ciudadanía para que durante la celebración se haga un uso responsable de los espacios públicos, especialmente en playas y zonas verdes, evitando el abandono de residuos y utilizando los contenedores habilitados para la correcta separación de los mismos.

De forma específica, se recuerda la necesidad de extremar la precaución con el vidrio, ya que su presencia en la arena y espacios públicos puede generar riesgos para los usuarios al día siguiente, especialmente bañistas.

También se ha recordado que está terminantemente prohibido el uso de palets con clavos u otros elementos de madera no autorizados para las hogueras, debiéndose utilizar exclusivamente leña permitida conforme a la normativa vigente.