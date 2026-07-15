Notas de corte de la Universidad de Oviedo 2026: publicadas las primeras listas de admitidos

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OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha publicado este miércoles la primera lista de admisión en los grados con límite de plazas para el curso 2026-2027. Los estudiantes que hayan obtenido plaza en esta primera adjudicación podrán formalizar la matrícula entre este miércoles y el próximo 21 de julio.

La institución académica ha recordado además que quienes no hayan obtenido plaza o no se matriculen en la titulación asignada deberán renovar su solicitud para permanecer en las listas de espera. Asimismo, hasta el 21 de julio permanecerá abierto el plazo de reclamaciones.

Las notas de corte de esta primera adjudicación son provisionales, ya que podrán variar a medida que las plazas vacantes se cubran con estudiantes de las listas de espera.

Entre las titulaciones con las notas de acceso más altas figuran el doble grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y en Ciencia e Ingeniería de Datos, con un 13,556; el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas (13,3); el doble grado en Ingeniería Informática en Tecnología de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos (13,228); Medicina (13,05); Odontología (12,984); Biotecnología (12,765) y Enfermería en Oviedo (12,526).

La Universidad de Oviedo ha informado también de que la segunda lista de admitidos se publicará el 23 de julio y la tercera adjudicación de plazas, el 30 de julio.