La nueva edición del Festival musicUO prolonga su duración y lleva sus actividades musicales a siete municipios. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del Festival Universitario de Música, musicUO, llevará una decena de actividades a siete concejos de Asturias desde los meses de abril a octubre. Se trata ya de la cuarta edición del Festival que este miércoles ha sido presentado por parte de la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural Marta Mateo, junto al catedrático de Musicología y director del ciclo, Ramón Sobrino y el comisario artístico, Jonathan Mallada.

El Dúo Oblivion, los hermanos Zapico, Ramón Sobrino Sánchez, Ramón Sobrino Cortizo, Pelayo Alonso y el Cuarteto de cuerda Orbón, serán los artistas que participarán en musicUO. Para ello se cuenta con la colaboración de los concejos de Ribera de Arriba, Avilés, Ibias, Gijón, Cangas del Narcea, Cangas de Onís y Oviedo y con las empresas Reny Picot y Paradores.

Mateo ha asegurado que para ella es "un motivo de orgullo" presentar este ciclo que "aúna las investigaciones resultado de a actividad académica con la interpretación musical y que pretende retomar los grandes festivales de música que fueron emblema de la Universidad de Oviedo en el siglo pasado".

El programa de esta edición se ha elaborado buscando un equilibrio entre jóvenes artistas vinculados a la Universidad y otros artistas ya reconocidos. Será el Coro de la Universidad quien inaugure este viernes 17 de abril el ciclo, con un amplio repertorio en la Central de Bueño, según ha explicado el coordinador del ciclo, Jonatahn Mallada.

La vicerrectora, Marta Mateo ha subrayado además que "uno de los objetivos fundamentales de este certamen, siguiendo las líneas rectoras del proyecto UOterritorio, es lograr un equilibrio entre el desarrollo de una actividad musical sólida y atractiva en distintos concejos de Asturias y las ciudades donde se ubican los campus universitarios, ya que el alumnado también debe sentirse identificado con esta oferta cultural".

Se ha referido por ejemplo, el recital en San Antolin de Ibias, ya que "se trata de la primera ocasión en que la Universidad de Oviedo y el ayuntamiento del concejo colaboran para la realización de una velada musical".