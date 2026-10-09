La nueva Escuela de Cooperación Feminista reunirá a finales de mes en Oviedo a expertas internacionales

Cartel de las jornadas - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asturias acogerá los próximos 27 y 28 de octubre las jornadas Narrativas feministas para una cooperación transformadora, un encuentro organizado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, dirigida por Beatriz Coto, que reunirá en Oviedo a representantes institucionales, especialistas en igualdad y cooperación internacional y organizaciones de mujeres del sur global para debatir sobre los principales desafíos y avances en la defensa de los derechos de las mujeres.

Las jornadas, que cuentan con la colaboración con la Dirección General de Igualdad y la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo del Principado de Asturias (Codopa), se celebrará en el palacio de los Condes de Toreno, y forma parte de la nueva Escuela Asturiana de Cooperación Feminista, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Asturias para promover la formación, la reflexión y el intercambio de experiencias en torno al enfoque feminista en las políticas de cooperación al desarrollo.

La inauguración contará con la participación de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, junto con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy. Posteriormente, Nina Pacari, exministra de Asuntos Exteriores de Ecuador y primera mujer indígena en ocupar una cartera ministerial en América Latina ofrecerá la conferencia de apertura.

La segunda jornada comenzará con la presentación de la Estrategia Feminista de la Cooperación Española, a cargo de Miriam Ciscar, subdirectora de Cooperación Feminista, Desarrollo Humano, Económico y Gobernanza de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). A continuación, se desarrollarán dos mesas de diálogo y talleres simultáneos dedicados a analizar los derechos de las mujeres, los liderazgos feministas, el empoderamiento sociopolítico y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros asuntos.

Además, estas jornadas contarán con la participación de destacadas representantes de organismos internacionales y organizaciones del sur global, entre ellas, Ana Cristina González, asesora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe; Patricia Bustamante, directora ejecutiva del Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (Bolivia); Vilma Vaquero, coordinadora de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (El Salvador); Miriam Hub, coordinadora de Salud Comunitaria de Cruz Roja Guatemalteca, e Isabel Inestroza, representante de la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia de Honduras. Estas profesionales compartirán experiencias y buenas prácticas desarrolladas en distintos contextos de América Latina para avanzar en la igualdad y los derechos de las mujeres.

La celebración de estas jornadas se enmarca en una de las prioridades estratégicas de la cooperación asturiana: el impulso de la cooperación feminista. Durante este año, el Gobierno de Asturias ha incrementado un 30% la línea de ayudas destinada al empoderamiento y la defensa de los derechos de las mujeres, que alcanza ya el millón, y ha permitido apoyar diez proyectos en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Senegal.

Además, se han puesto en marcha dos nuevas iniciativas: un programa desarrollado junto con Médicos del Mundo para fortalecer la salud sexual y reproductiva de las mujeres saharauis en los campamentos de población refugiada de Tinduf y un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), orientado a mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras vinculadas a organizaciones de economía social y solidaria en Colombia. Ambos proyectos suman una inversión de 205.000 euros.