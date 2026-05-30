La nueva glorieta y vía de acceso a Parque Principado, en Siero, ya está en servicio

El alcalde de Siero, Ángel García, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, en la nueva glorieta de acceso a Parque Principado - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha puesto en servicio la nueva glorieta y el vial de acceso al área comercial de Paredes y Parque Principado --enlace de Granda-Oeste (salida 30) de la autovía A-64--. La actuación ha contado con un presupuesto de 872.044 euros y un plazo de ejecución de seis meses y ya está "prácticamente finalizada" a falta de labores complementarias de ajardinamiento y señalización vertical.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha acudido a la glorieta acompañado por la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Allí ha destacado que se trata de una intervención que mejora "de manera significativa" la movilidad en uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico del Principado de Asturias.

Según el estudio de tráfico encargado con motivo de la obra, por el cruce en el que se ha dispuesto la nueva glorieta circulan alrededor de 50.000 vehículos al día, lo que evidencia el carácter estratégico de esta infraestructura. La reforma del enlace de Granda-Oeste ha supuesto una transformación integral del acceso tanto a la zona industrial de Granda-Oeste como al área comercial.

El proyecto ha incluido la construcción de una nueva glorieta en el ramal norte, de 34 metros de diámetro, con dos carriles anulares de 4,50 metros cada uno, una geometría similar a la existente en la otra margen de la autovía A-64 en la zona de la Central Lechera (CLAS). Esta nueva configuración permite ordenar y agilizar los movimientos de tráfico hacia Viella, Granda-Oeste y Colloto, especialmente para los vehículos que circulan por la A-64 en sentido Oviedo.

Asimismo, la actuación ha incorporado mejoras complementarias en la zona sur del enlace, con la ejecución de nuevos carriles y ramales segregados. Entre ellos, destaca un nuevo ramal de acceso directo hacia Parque Principado desde la autovía A-64 para el tráfico procedente de Oviedo, con una longitud de 140 metros, que evita el paso por la rotonda de la CLAS y contribuye a mejorar la fluidez y la seguridad en la circulación.

Durante la visita el regidor ha agradecido a Adriana Lastra y a la Demarcación de Carreteras la "muy buena colaboración" para el desarrollo y ejecución de la obra, una actuación que "llevaba 25 años pendiente". "La obra pasó por muchos problemas de muchos gobiernos y muchos años y finalmente desde el Ayuntamiento decidimos acometerla, pero no porque quisiésemos ser más que nadie ni porque quisiésemos asumir una obra que no fuese nuestra, sino porque el Ayuntamiento de Siero es el que más se beneficia con esta infraestructura", ha explicado el alcalde.

La delegada del Gobierno, por su parte, ha destacado la necesidad de la actuación y ha puesto en valor la "colaboración constante" con el Ayuntamiento para agilizar las actuaciones.