La nueva Ley de Protección Civil blindará al SEPA como mando operativo ante emergencias en Asturias

Archivo - Rastreo del SEPA en Cudillero. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha asegurado que la nueva ley de Protección Civil blindará al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) como "órgano técnico responsable de aplicar y desarrollar la planificación de emergencias".

Ante una pregunta del diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) sobre las deficiencias de coordinación entre SEPA y Guardia Civil a la hora de dirigir dispositivos de Protección Civil, Calvo ha hecho una llamada a la "prudencia" y ha asegurado que el "mando único" es "del SEPA". "Quien moviliza recursos es el SEPA a través de la sala con criterios de eficiencia", ha asegurado, para después remarcar que "hablar de discusiones y traerlas al espacio público no benefician a la sensación que puedan tener los ciudadanos sobre cómo se presta un servicio que es esencial".

Para zanjar esta polémica, Calvo ha explicado que el Consejo de Protección Civil del Principado de Asturias informó favorablemente el 15 de mayo de 2026 sobre el anteproyecto de ley de Protección Civil, una norma que "pretende modernizar y reforzar el sistema autonómico de respuesta ante situaciones de riesgo, consolidando un modelo integral de planificación, prevención y coordinación operativa".

Este anteproyecto "refuerza expresamente el papel del SEPA en la dirección y coordinación de las actuaciones de emergencia, consolidando además el modelo de mando único sobre el terreno para garantizar respuestas unificadas, rápidas y eficaces". En este marco, Guardia Civil y Policía Nacional participan de forma coordinada dentro del dispositivo en el marco de sus competencias.

Por su parte, Pumares ha reclamado al Gobierno asturiano que acuerde con la Delegación del Gobierno en Asturias un protocolo de coordinación que garantice el Mando Único del SEPA en los operativos de emergencia.