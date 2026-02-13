La nueva oficina judicial entrará en funcionamiento este mes en Gijón y a lo largo de marzo en Oviedo

Guillermo Peláez - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha informado este viernes de que la nueva oficina judicial que establece la ley 1/2025 que entró en vigor en enero entrará en funcionamiento a lo largo de febrero en Gijón y a lo largo de marzo en Oviedo.

En una comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Peláez ha recordado que en la Conferencia Sectorial de Justicia se acordaron criterios de "flexibilidad" a la hora de poner en funcionamiento la oficina. En Avilés quedará constituida el próximo lunes 15 de febrero.

Ha añadido además que los plazos se están adecuando escuchando a los distintos operadores jurídicos implicados. "Para preservar ese diálogo y, sobre todo, para garantizar un correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, atendemos a esas reivindicaciones y, por tanto se pospone, aprovechándonos de esa flexibilidad aprobada en Conferencia Sectorial, para implantar la oficina judicial en los partidos de Oviedo y de Gijón", ha indicado.

Calcula el Principado que la oficina judicial de Gijón entre en vigor a finales de febrero y la de Oviedo a finales de marzo, ha explicado el dirigente asturiano.

En relación a la situación en Oviedo, Guillermo Peláez ha comentado que en el edificio de Llamaquique, donde están las secciones de lo Social y lo Contencioso-Administrativo, habrá una reorganización de espacios; en el edificio de Telefónica se ganarán puestos de trabajo; y en el Palacio de Justicia se sacará el Registro Civil, que pasará al edificio Easmu.

"Con estas tres cuestiones vamos a terminar con la dispersión de sedes judiciales en Oviedo porque vamos a trasladar a los dos juzgados del Rosal y al juzgado de Pedro Masaveu, a Llamaquique", ha comentado.

Todo ello permitirá, ha añadido, una reforma integral de la sección de Violencia sobre la mujer. Para ello se realizará una obra en el Palacio de Justicia. "Una vez llevemos a cabo esas obras, calculamos que, si no me equivoco, finales de verano, procederemos al traslado del juzgado de Vigilancia Penitenciaria que se ubica en La Corredoria, lo trasladaremos también al Palacio de Justicia", ha afirmado.

En su exposición, Peláez también ha destacado el funcionamiento de la justicia en el Principado y ha dicho que el número de plazas orgánicas de magistrados y jueces en Asturias es la más alta de toda España, con una media de 15,6 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media española es de 11,9.