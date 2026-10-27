Nueve asturianos emigrados a Argentina, Brasil y Uruguay regresan a Asturias con el programa 'Añoranza'

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, recibe a las personas beneficiarias del programa 'Añoranza' 2026. - PRINCIPADO

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha recibido este martes a las nueve personas que participan en la nueva edición del programa 'Añoranza', una iniciativa del Gobierno de Asturias que permite a emigrantes asturianos regresar a su tierra después de décadas de ausencia y que, por primera vez, este año se abre también a hijos e hijas de personas nacidas en Asturias.

En esta ocasión, han visitado Asturiad siete mujeres y dos hombres, de 66 a 81 años, residentes en Argentina, Brasil y Uruguay. Cinco nacieron en el Principado y cuatro son descendientes en primer grado. Durante su estancia, que culminará el 7 de noviembre, visitarán los lugares de origen de sus familias, recuperarán vínculos personales y conocerán la realidad actual de la comunidad. Sus lazos familiares se encuentran en Taramundi, Allande, Laviana, Castropol, Caso, Avilés y Siero.

"'Añoranza' es un reencuentro con la historia personal, los recuerdos y los afectos que han sobrevivido al paso del tiempo. Para quienes llevan décadas lejos de Asturias, volver significa recuperar una parte de su vida. Y para sus descendientes supone descubrir de primera mano la tierra de la que tanto han oído hablar en sus casas", ha subrayado Llamedo tras recibir al grupo junto con la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de descendientes de primera generación para adaptar el programa a las nuevas realidades de la comunidad en el exterior. Para ello, se ha reducido hasta los 60 años la edad mínima para acceder a este programa de ayudas.

"He compartido lágrimas, abrazos y mucha emoción con quienes han vuelto a encontrarse con una parte de sí mismos. Con historias tan conmovedoras como la de Julia, que salió de Laviana con apenas cuatro años. Y también con la emoción contagiosa de Mirta, Roberto y otros descendientes que visitan España por primera vez para conocer la tierra que tantas veces habían escuchado nombrar", ha apuntado la vicepresidenta.

'Añoranza', que cuenta con una dotación de 90.000 euros, forma parte de las políticas del Gobierno del Principado para mantener y fortalecer los vínculos con la comunidad asturiana en el exterior. Dirigido a residentes de América Latina que, por motivos económicos o personales, han tenido dificultades para regresar a su lugar de origen, el programa facilita el reencuentro con sus familias, sus pueblos y su historia.

"La emigración forma parte de la identidad de Asturias. Queremos que quienes se marcharon sigan sintiendo cerca su tierra, pero también que sus hijos e hijas encuentren aquí una tierra con la que seguir vinculados", ha concluido Llamedo.