Nueve concejos del suroccidente asturiano, en riesgo 'muy alto' de incendio forestal este domingo

Índice De Riesgo De Incendio Forestal En Asturias Para El Domingo 9 De Agosto. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve de los 78 municipios asturianos presentarán este domingo un índice 'muy alto' de riesgo de incendios forestales, según ha informado la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. El resto de Asturias tendrá un índice 'alto'.

Los niveles son establecidos en base a las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio. La escala se compone, de menor a mayor, por 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Los concejos que presentarán un índice 'muy alto' están ubicados en el suroccidente asturiano. Se trata de Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón.