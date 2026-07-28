Nueve concejos del suroccidente, en riesgo muy alto de incendios forestales este miércoles en Asturias

Archivo - Parque de Bomberos de Villaviciosa, Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueve concejos del suroccidente asturiano estarán este miércoles en riesgo muy alto de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Los municipios con riesgo muy alto son Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. En el resto de Asturias el riesgo será alto.

El Principado recuerda que, con este nivel de riesgo, está prohibido encender fuego en los montes, incluidas las barbacoas de las áreas recreativas, así como utilizar material pirotécnico o maquinaria que pueda generar chispas en zonas forestales, salvo las excepciones previstas.

Este índice clasifica diariamente el peligro de incendios forestales en cinco niveles: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.