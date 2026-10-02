Nueve condenados por los disturbios del derbi Oviedo-Sporting de 2021

Archivo - Vasyl Kravets pelea una pelota en el Oviedo-Sporting disputado en el Carlos Tartiere en octubre de 2021. - LALIGA - Archivo

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueve acusados por diversos altercados registrados en octubre de 2021 durante el recibimiento al Real Oviedo, en la antesala del derbi frente al Sporting de Gijón, han reconocido este viernes los hechos y han aceptado penas de prisión, multas e indemnizaciones, además de la prohibición de acceder a campos de fútbol de cualquier categoría durante los plazos de suspensión de sus condenas.

Los acusados han admitido los hechos que les atribuía la Fiscalía del Principado de Asturias durante una audiencia preliminar celebrada en la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 3.

Las condenas incluyen penas de prisión de entre tres meses y un año y seis meses, así como multas e indemnizaciones por los daños ocasionados. La ejecución de las penas de cárcel ha quedado suspendida durante dos años para la mayoría de los acusados y durante tres para los dos que han recibido las penas más elevadas. La suspensión está condicionada a que no vuelvan a delinquir y a que abonen las responsabilidades civiles.

Durante ese periodo tampoco podrán entrar en campos de fútbol de ninguna categoría, con la excepción de dos acusados que están actualmente federados, a quienes se permite acceder únicamente para entrenar y disputar los partidos para los que sean convocados.

LOS HECHOS

Según los hechos reconocidos, a las 19.15 horas del 9 de octubre de 2021 los nueve acusados se encontraban en la calle Alejandro Casona de Oviedo, donde se había congregado un elevado número de personas, entre ellas numerosos niños, para recibir al equipo local antes del partido de alto riesgo.

Junto a otras personas no identificadas, se enfrentaron a los agentes de la Policía Nacional, rompieron el dispositivo de seguridad y lanzaron bengalas encendidas, sillas, botellas de cristal y otros objetos contra los policías y sus vehículos oficiales.

Uno de los acusados lanzó una bengala encendida hacia la cabeza de un agente, que logró esquivarla, y después una botella de cristal que le alcanzó en la mano izquierda. El policía sufrió un traumatismo y una fractura de la base del quinto metacarpiano, con secuelas de parestesia en los dedos cuarto y quinto. El acusado también le amenazó de muerte.

Otro de los acusados profirió expresiones de carácter sexual y realizó gestos obscenos contra una agente, y posteriormente lanzó una bengala contra otro policía que impactó en su pecho, cerca del cuello, y le quemó el uniforme. Un tercero propinó una patada en la espinilla a otro agente.

Los daños en un vehículo policial se han valorado en 3.554,67 euros, a lo que se suman un casco (392,04 euros), una defensa (18,51 euros) y el pantalón de un agente (42,35 euros).

PENAS E INDEMNIZACIONES

Los hechos se han considerado constitutivos de un delito de desórdenes públicos y otro de daños para los nueve acusados, además de delitos de atentado contra la autoridad atribuidos individualmente a tres de ellos, uno de los cuales concurre con un delito de lesiones. Se ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en todos los casos, y la de reparación del daño en el delito de daños para todos y en el de lesiones para el primero.

Todos han aceptado tres meses de prisión por desórdenes públicos y otros tres por daños, además de una multa de tres meses a razón de ocho euros diarios por este último delito.

El primer acusado ha aceptado un año y seis meses de prisión por atentado en concurso con lesiones, más una multa de tres meses a ocho euros diarios por las lesiones. El segundo ha asumido un año y seis meses por atentado, y el tercero, otros tres meses por este delito.

Los nueve indemnizarán de forma conjunta y solidaria al Ministerio del Interior con 4.007,57 euros por los daños materiales, más los intereses legales. Además, el primero abonará 3.474,20 euros al agente lesionado, más la cantidad que se determine por las secuelas, y el segundo pagará 18,50 euros al Ministerio del Interior. También deberán asumir las costas procesales.