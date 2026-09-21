Nueve municipios del suroccidente estarán en riesgo muy alto de incendio forestal este lunes

Mapa del índice de riesgo de incendio forestal en Asturias para el martes 22 de septiembre de 2026 - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve municipios del suroccidente asturiano estarán este martes en riesgo 'muy alto' de sufrir incendio forestal, según las previsiones de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias.

En concreto, el mayor riesgo de fuegos se dará en Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. En estos nueve concejos quedan suspendidas todas las autorizaciones de quema mientras el nivel sea muy alto.

En el resto del territorio asturiano, el riesgo será 'alto', de acuerdo con la clasificación regional del índice de riesgo, que establece los cinco niveles 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.