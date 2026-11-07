El nuevo consultorio de Boal empezará a construirse el lunes con una inversión de 1,5 millones

BOAL 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud iniciará el próximo lunes las obras del nuevo consultorio de Boal, una actuación adjudicada por 1.501.197 euros que cuenta con un plazo de ejecución de 13 meses.

El nuevo equipamiento sanitario se ubicará en un edificio en el centro de la villa y permitirá mejorar de forma significativa la atención a la población. El futuro consultorio triplicará la superficie del actual, lo que hará posible disponer de más espacio para consultas y zonas de espera, además de incorporar nuevos servicios para profesionales y pacientes.

El centro se distribuirá en tres plantas. La planta baja albergará el área administrativa, una unidad de apoyo asistencial y el servicio de atención continuada. En la primera planta se ubicarán las consultas de medicina y enfermería, consulta polivalente y sala de reuniones. La segunda reunirá otras dos consultas, de medicina y enfermería, y el área destinada a los profesionales, que incluirá dormitorios, sala de estar y vestuarios.

El Principado destaca en una nota de prensa que "la actuación permitirá contar con unas instalaciones más amplias, modernas y funcionales, adaptadas a las necesidades actuales de la atención primaria y diseñadas para ofrecer una mayor comodidad tanto a pacientes como a profesionales".