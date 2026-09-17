El nuevo gerente del Sespa quiere una organización "más eficiente y orientada a resultados"

Juan José Alonso Ordiales - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Juan José Alonso Ordiales, ha anunciado un plan de acción basado en cuatro grandes ejes para el organismo, enfatizando que su objetivo debe ser "avanzar hacia una organización más ágil, más eficiente y orientada a resultados".

Alonso Ordiales ha comparecido, a petición del Grupo Popular, en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para informar de las políticas que va a impulsar al frente del organismo, con especial referencia a la mejora de la gestión, las listas de espera, la planificación de recursos humanos y la relación con los profesionales sanitarios.

El primer eje de su plan, según ha indicado Alonso Ordiales, se centra en mejorar la gestión y la gobernanza mediante una "gestión basada en indicadores, en la evaluación continua y en la toma de decisiones apoyadas en la evidencia", según ha explicado.

El gerente ha subrayado la importancia de "simplificar procedimientos administrativos, mejorar la logística, reducir cargas burocráticas innecesarias" para dedicar más recursos a la atención de los pacientes, con la transformación digital como herramienta fundamental para mejorar la accesibilidad y la productividad.

La reducción de las listas de espera constituye el segundo eje prioritario, para lo cual ha insistido en que "la reducción de las listas de espera no puede sustentarse exclusivamente en un incremento de actividad, debe apoyarse también en una mejor planificación, en una adecuada indicación clínica y en una organización eficiente".

Alonso Ordiales ha anunciado que trabajarán "en la optimización de los recursos disponibles, de los que disponemos en este momento, en la mejora de la programación quirúrgica" y en el aprovechamiento de la capacidad diagnóstica instalada.

El desarrollo de los recursos humanos constituye el tercer eje, materia en la que el gerente ha destacado su trayectoria profesional. Ha señalado que deben avanzar en tres direcciones: "La primera, el captar talento, en lo que estamos con saldo positivo, precisamente en la captación, sobre todo, de profesionales médicos. La segunda, fidelizar ese talento, el que se asienten en la comunidad autónoma".

El cuarto eje se centra en fortalecer la relación con los profesionales, aspecto que Alonso Ordiales ha considerado fundamental. Ha asegurado que su forma de entender la gestión sanitaria pasa por "la escucha activa, escuchar a médicos, enfermeras, técnicos, profesionales de la gestión y servicios, organizaciones sindicales, partidos políticos, pacientes, asociaciones", subrayando que "las mejores soluciones suelen construirse desde el acuerdo y desde el conocimiento que aportan quienes trabajan cada día en los centros sanitarios".

El gerente del Sespa ha dicho que ya está trabajando en diálogo con organizaciones sindicales para intentar frenar las huelgas que podrían impactar en el sistema sanitario asturiano. Existe un conflicto a nivel autonómico y otro estatal, con una huelga convocada indefinida para el 28 de octubre. Confía en que se llegue a un acuerdo antes.

Si se consiguen frenar esas movilizaciones, Ordiales se ha mostrado convencido de que se podría bajar la lista de espera y volver a los datos de 2025 que "fueron excelentes".

La diputada del PP Pilar Fernández Pardo se ha mostrado decepcionada con la comparecencia de Ordiales. Considera que es "más de lo mismo" y cree que no va a solucionar los problemas del sistema sanitario asturiano.

Fernández Pardo considera que Ordiales, que sustituye desde agosto en el cargo a Aquilino Alonso, es un simple relevo que se traducirá en continuidad, además de la constatación de un "fracaso".

"De los problemas que acucian a la sanidad asturiana, usted ha puesto aquí una serie de prioridades genéricas que son acordes con los problemas que siguen enquistados durante muchísimos años. Y con ustedes, más de lo mismo, no esperamos su solución, ni de las listas de espera, ni del maquillaje de las mismas", ha lamentado.