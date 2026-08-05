Nuevo plan de Hunosa: creación de empleo y estabilidad para las comarcas mineras de Asturias, celebra el Principado

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, visita el pabellón de Hunosa, junto al presidente de la compañía, Enrique Fernández, en el Día de Hunosa en la Fidma (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha destacado este miércoles que el preacuerdo del plan de empresa del Grupo Hunosa aporta "estabilidad, certidumbre y horizonte".

Dicho esto, ha remarcado que, sobre todo, representa un cambio de etapa porque, por primera vez en décadas, Hunosa volverá a aumentar el empleo neto, tanto en la empresa matriz como a través de Sadim (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera).

Así lo ha indicado, durante su intervención en el Día de Hunosa, celebrado en el pabellón de la compañía en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en un acto encabezado por el presidente de Hunosa, Enrique Fernández.

Sánchez ha señalado, asimismo, que hablar de Hunosa es también hacerlo de energías renovables, de gestión medioambiental, de innovación, de economía circular, de empleo y de nuevas oportunidades industriales.

Ha destacado de ella, también, su capacidad para actuar como elemento tractor de la reactivación y de la diversificación productiva de las comarcas mineras.

"Hoy dispone de una hoja de ruta más clara para avanzar", ha puesto en valor el consejero, quien ha querido reconocer el trabajo realizado por ambas partes para llegar a este principio de acuerdo.

Según él, el documento es fruto de un proceso de negociación intenso desarrollado a lo largo de 43 reuniones, un diálogo "prolongado, complejo, no exento de dificultades", que demuestra que los grandes acuerdos adquieren y requieren responsabilidad, capacidad de escucha y, sobre todo, voluntad de encontrar puntos de acuerdo.

Para el consejero, este preacuerdo lanza un mensaje especialmente relevante para las comarcas mineras, "porque la transición energética solo será justa si crea empleo, si genera actividad económica y si ofrece oportunidades de futuro a las personas y a los territorios que más han contribuido al progreso industrial y energético de nuestro país", ha agregado.

Ha incidido, unido a todo ello, que este preacuerdo contempla la movilización de más de 130 millones de euros en proyectos que reservan también 27 millones de euros para la promoción empresarial y para la reactivación en las comarcas mineras.

Sánchez ha indicado que esos fondos aspiran a impulsar la creación de esos 700 procesos de trabajo, desde el horizonte hasta el 2028, junto con la comercialización de suelo industrial desarrollado sobre activos espacios mineros, algo que ha valorado.

"No estamos hablando solamente de transformar una compañía, estamos hablando de utilizar la capacidad de una empresa pública para transformar el territorio donde realiza su actividad", ha remarcado el consejero.

Al margen de ello, ha visto relevante que esta inversión representa "la voluntad de transformar una empresa histórica para que siga siendo útil a Asturias y para que continúe generando oportunidades allí donde más se necesitan actualmente".

Ha recordado, que durante décadas, Hunosa fue uno de los grandes pilares económicos, laborales y sociales de Asturias, y hoy la compañía está llamada a desempeñar un papel "igualmente decisivo", pero en unos sectores muy diferentes.

A este respecto, ha aludido a una etapa vinculada a las energías renovables, a la gestión medioambiental, a la economía circular, a la innovación o a la recuperación de los espacios anteriormente dedicados a la minería.

Al tiempo, ha remarcado que hoy Hunosa cuenta con una hoja de ruta definida y con instrumentos para seguir siendo un elemento tractor de desde la reactivación y la diversificación productiva de las comarcas mineras.

Por todo ello, ha trasladado el "claro compromiso" de que el Gobierno asturiano va a seguir colaborando especialmente con Hunosa en sus desarrollos presentes y futuros, así como con el despliegue de sus proyectos energéticos y medioambientales y en el impulso a la innovación, la promoción de nuevas actividades empresariales y todas aquellas iniciativas capaces de generar empleo y riqueza en la región.

"El plan de empresa no es un punto de llegada, sino es el comienzo de una nueva etapa", se ha mostrado convencido Sánchez. "Ahora corresponde convertir los acuerdos en actuaciones, en inversiones y proyectos, y esos proyectos en empleo y, sobre todo, en oportunidades para nuestros territorios", ha insistido.