"Es una obra de primera magnitud", destaca Barbón en la inauguración del consultorio periférico de Nuevo Roces

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, junto a otras autoridades, inaguran el consultorio periférico de Nuevo Roces. - EUROPA PRESS

El centro se abrirá este próximo lunes con 5.000 tarjetas sanitarias y posibilidad de crecer hasta las 13.000

GIJÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha inaugurado este viernes en Gijón el consultorio periférico de Nuevo Roces, que ha contado con una inversión de más de cuatro millones de euros.

Barbón, en declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que el barrio de Nuevo Roces nació de la mano de la ex alcaldesa socialista, Paz Fernández-Felgueroso, allí presente, a lo que ha agregado que fue la anterior regidora, también del PSOE, quien luchó para conseguir esta inversión.

Al acto inaugural han acudido, también, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, y otros representantes políticos, sociales y vecinales.

A tiempo, el presidente regional ha resaltado que es una obra "de primera magnitud" con la que se salda una deuda con un barrio que ha ido creciendo hasta en torno los 7.000 habitantes.

Barbón ha explicado que son aproximadamente 2.400 metros cuadrados, de los que 1.400 metros cuadrados están destinados a la atención hospitalaria y primaria, además de contar con medios técnicos "de primer nivel, un muy buen equipamiento", ha resaltado.

Relacionado con el barrio, ha destacado, también, la construcción del colegio público de Nuevo Roces, por su importancia "vital" para el mismo y que, en inversión, va a superar los 17 millones de euros. Esto lo convertirá, según el presidente asturiano, en el colegio de Primaria que más inversión ha requerido de la historia de Asturias.

Ha reivindicado, con ello, que es una muestra del compromiso del Gobierno de Asturias con Gijón y, en el caso del consultorio periférico, también implica una apuesta por la sanidad pública.

Sobre esto último, ha dicho ser consciente de que hay que seguir mejorando y, coincidiendo con la celebración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el Principado apuesta por la salud mental, como lo reflejan casi 100 millones de euros destinados a ello en los presupuestos. Aún así, ha reiterado que hay que seguir mejorando.

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y LA EFICIENCIA

Saavedra, por su lado, ha señalado que el próximo lunes se abrirá el consulto periférico a los pacientes, a lo que ha resaltado que este centro sea por fin una realidad, que supone, además, una mejora en la accesibilidad

En este sentido, ha incidido en que no es solo "absolutamente accesible", sino que es más eficiente y ofrece una mayor comodidad tanto para los profesionales como para los pacientes. A mayores, ha resaltado que da una respuesta a una zona de Gijón que la necesita porque es un barrio en crecimiento.

Asimismo, ha apuntado que inicialmente van a empezar con una atención sanitaria, con tres consultas de medicina familiar y comunitaria, con un pediatra, con trabajo social, acercando todo lo que es la atención a la mujer y también todo lo que es la salud bucodental al barrio, si bien el centro tiene posibilidad de ir ampliándose según las necesidades, e incluso duplicar la atención.

La consejera ha concretado que se han emitido algo más de 5.000 tarjetas sanitarias, aunque saben que hay un número mayor de habitantes en Nuevo Roces, pero que, por el momento, están en otros centros de salud.

A este respecto, ha confiado en que ahora que se abre este, los vecinos se pasen a él. Ha reiterado que tendría capacidad para llegar a atender a unos 13.000 pacientes.

Preguntada por otros proyectos que tiene su Consejería en Gijón, ha indicado que, al margen del consultorio de La Camocha, trabajan en la primera planta del centro de especialidades Dr. Avelino González, con la idea de empezar con la segunda planta para hacer el hospital de día Infanto-Juvenil.

Sobre este último, ha indicado que quieren licitar la realización del proyecto, del que ya disponen del plan funcional. Ya en una tercera fase se actuará en lo que tiene que ver con el centro de salud.

La Consejería, por otro lado, está preparando los pliegos para licitar el proyecto de la Escuela Universitaria de Enfermería de Gijón.

En cuanto al Centro de Alta Resolución de Urgencias de Atención Primaria (Caruap), también están trabajando en los pliegos para la licitación del proyecto. Según la consejera, quedaría por finalizar el Caruap del Parque Somió.

Moriyón, por su lado, ha agradecido al Gobierno del Principado de Asturias el haber cumplido con su compromiso y poder contar con este consulto periférico en el barrio, que durante tantos años habían reclamado sus vecinos.