Las obras de acceso a las pistas de San Lázaro estarán listas para finales de mes

Publicado 04/10/2019 12:53:43 CET

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el teniente alcalde, Ignacio Cuesta, han visitado este viernes las obras de acceso a las pistas de San Lázaro. Se espera que las actuaciones estén ejecutadas para finales de octubre.

Los trabajos realizados consisten en abrir un viario en la parcela dotacional que hay alrededor del Colegio Veneranda Manzano y tiene "dos objetivos básicos", según ha explicado el técnico Ignacio Ruiz.

Por un lado, mejorar el acceso a la parte posterior de las instalaciones deportivas, en caso de que se quisieran usar para algún evento, que "es una de las primeras cosas por las que se hizo", ha explicado. También dotar de acceso a la piscina y aprovechar para ampliar el aparcamiento.

Por otro lado, se pretende mejorar la seguridad vial en el entorno del colegio, sobre todo por las mañanas, cuando las familias llevan a los niños al colegio y se produce más tráfico. "Se trata de organizar la circulación en un único sentido para que los coches no tengan que hacer maniobras y facilitar la entrada y salida del colegio", ha explicado.

"Una obra que era muy necesaria, que mejora mucho la zona, fundamentalmente el acceso a las instalaciones deportivas", ha apuntado Canteli.

Con motivo de esta visita, el equipo de Gobierno ha manifestado, una vez más, que las pistas de San Lázaro no son el lugar adecuado para albergar grandes conciertos. Cuesta ha explicado que esto perjudicaría "notablemente" a las actividades deportivas que allí se celebran.

Canteli ha respondido a preguntas de los periodistas sobre otras cuestiones. "Los bancos de la Escandalera a mi ya casi me gustan", así se ha referido a los bancos decorados con los colores de la bandera aircoíris que identifica al colectivo LGTBI desde 2017. El alcalde ha dicho que "no hay prisa ninguna", respecto a que puedan ser pintados de otro color, ya que "no es lo más importante de Oviedo".

DENUNCIAS VECINALES

Respecto a las denuncias vecinales presentadas ante el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado, en las que piden que se abra una investigación sobre la posible comisión de delitos medioambientales en la creación de las plantas de asfalto y hormigón en la cantera de Priorio, Cuesta ha afirmado que ese tema lo desconoce "por completo". No obstante, ha señalado que lo valorarán ya que están trabajando de una forma "muy importante" en el tema de las canteras, tratando de alcanzar una solución de consenso. "Nos hemos reunido con los vecinos, también con la empresa y creo que estamos en vías de poder alcanzar un acuerdo sobre ese tema", ha detallado.

REVISIÓN DEL PGOU

Por otro lado, Cuesta ha informado de que la próxima semana el equipo de Gobierno mantendrá una nueva reunión con los redactores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con quienes tienen "un contacto permanente". "Nos hemos reunido de una manera discreta y reservada en multitud de ocasiones", ha afirmado. Cuesta ha resaltado que están implicados en la revisión del mismo y que es una "prioridad" de este Gobierno local llevar a cabo la revisión del PGOU con sus propios criterios.

El enfoque de ciudad de futuro de PP y Ciudadanos "poco tiene que ver" con el del PSOE, Somos e IU, "los pliegos eran radicalmente contrarios", ha apuntado Cuesta. Por último, ha aclarado que "esta ciudad va a tener un nuevo PGOU sin ninguna duda".