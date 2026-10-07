Las obras en la calle de Menéndez Valdés, en Gijón, no afectarán, "en ningún caso", a las aceras

Reunión de los concejales de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, yl de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, ha confirmado este miércoles que los trabajos de reforma de la calle de Menéndez Valdés no afectarán, "en ningún caso", a las aceras, de manera que el tránsito peatonal queda asegurado durante todo el periodo de la obra.

Así se ha comprometido con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias en la reunión mantenida este pasado martes para informar sobre el alcance de las citadas obras, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

De igual modo, aunque el plazo de finalización está previsto para el próximo 6 de diciembre, ha trasladado a la Unión de Comerciantes que el objetivo es poder terminar la obra a finales de noviembre.

Por otro lado, en la reunión mantenida en este día con las asociaciones vecinales La Cruz de Ceares y Esto Ye Ciares, ha explicado que se va a habilitar un acceso alternativo al garaje de las nuevas promociones inmobiliarias de La Tejerona desde la carretera de Pola de Siero. El objetivo es poder ejecutar este vial antes de final de año.

Además, ante el aumento de residentes que experimentará la zona, el Consistorio creará un nuevo aparcamiento en superficie para más de 40 vehículos, en los terrenos comprendidos entre la calle Juan Botas y el grupo de La Tejerona. Se estima que entrará en funcionamiento en el primer semestre del próximo año.

"De esta forma, damos respuesta a las preocupaciones vecinales con el compromiso de que el desarrollo de las nuevas promociones llegará acompañado de las dotaciones necesarias", ha destacado Villoria.

"El crecimiento del barrio no perjudicará a quienes ya viven en él y nuestro compromiso se traduce en hechos concretos: nuevos viales, aparcamientos y servicios públicos", ha agregado.

Asimismo, se ha referido al proyecto del servicio municipal de Parques y Jardines, actualmente en fase final de redacción, para construir una nueva zona verde de más de 5.000 metros cuadrados en el barrio.

Se estima que el procedimiento de contratación pueda iniciarse en los próximos días y que las obras darán comienzo a principios del próximo año.

La actuación cuenta con una financiación total de 190.000 euros: 40.000 euros para la instalación de elementos de gimnasia y equipamiento biosaludable, 60.000 euros para la creación de una nueva zona de juegos infantiles y 90.000 euros para los trabajos de adecuación integral de todo el terreno como parque.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Gijón se mantiene que los viales de La Tejerona son de titularidad municipal, tal y como respaldan el proyecto de urbanización de la zona y su aprobación plenaria en junio de 1989, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo.