Las obras del colegio Rey Pelayo se amplían tres meses

GIJÓN, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha anunciado este martes la ampliación en tres meses del plazo de obras del colegio público Rey Pelayo.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que el fin de obras estaba previsto inicialmente para el próximo mes de abril, mientras que ahora la fecha prevista es el próximo 14 de julio.

En materia de personal, se han aprobado las bases para la convocatoria de la Oferta de Empleo Público pendiente de varios ejercicios.

En concreto, se van a convocar 49 plazas de libre acceso y 15 de promoción interna. El edil ha destacado que es un número "muy importante"