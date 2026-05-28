Las obras de mejora de la accesibilidad de la estación de Villabona avanzan tras una inversión de 131 millones

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, el comisionado para las Cercanías en Asturias, Cantabria y País Vasco del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Antonio Berrios y la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y el comisionado para las Cercanías en Asturias, Cantabria y País Vasco del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Antonio Berrios, han visitado este jueves junto a la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, la estación de cercanías de Villabona de Asturias para conocer el avance de las obras para mejorar su accesibilidad, ya en fase de finalización, y otras actuaciones del entorno que se están desplegando con una inversión de 131 millones de euros dentro del Plan de Cercanías de Asturias.

Lastra ha subrayado que estas actuaciones evidencian "el compromiso del Gobierno de España con la modernización de la red de Cercanías en Asturias para avanzar hacia un modelo de transporte público más seguro, accesible y fiable".

Ha explicado Lastra que la intervención en Villabona, junto al conjunto de proyectos en ejecución y previstos en su entorno, responde a una planificación integral orientada a mejorar la calidad del servicio, reforzar la cohesión territorial y atender una demanda histórica de la ciudadanía, situando a Asturias en el centro de la apuesta por una movilidad sostenible.

Por su parte el comisionado ha valorado la mejora operativa que se está llevando a cabo entre Adif y Renfe en la estación de Avilés, mediante la prolongación de los andenes, logrando pasar de una longitud de 180 metros que se dispone actualmente, a una longitud de andén de 205 metros, con el objeto de permitir el estacionamiento de los nuevos trenes Avril de Renfe de la serie 106 que realizan el recorrido Madrid-Avilés, compatibilizándolo con el estacionamiento de los trenes de cercanías.

UN TOTAL DE 17 ACTUACIONES

La Delegada del Gobierno ha indicado que en concreto, en el concejo de Llanera y alrededores se desarrollan 17 actuaciones. Siete de ellas suman un importe de 127 millones de euros: la mejora de accesibilidad en Villabona de Asturias (7,7 millones); la renovación de los Túneles de Villabona (21,9); la renovación de vía Oviedo-Gijón (66,8); la adecuación y compensación de electrificación del tramo Villabona-San Juan de Nieva (17,4); los enclavamientos de las estaciones de Veriña y Serín (12,14); y la supresión de tres pasos a nivel en Corvera de Asturias (1,15).

Igualmente, se destinan 4 millones de euros a diez actuaciones para mejorar la accesibilidad y adecuación de andenes en Lugo de Llanera (0,7), Lugones (0,76), Grado (0,49) y Cancienes (0,38); para mejorar la interoperabilidad y permitir la llegada de trenes AVRIL (serie 106) a Avilés (0,64); la cesión del Edificio Histórico de la estación al Ayuntamiento de Llanera (1,13); y cuatro actuaciones de puesta 'A punto' dentro del plan de mejora de estaciones, con una inversión de entre 0,1 y 0,3 millones.

MEJORAS EN ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

La mejora de la accesibilidad en la estación de Villabona de Asturias se encuentra en fase de finalización de importantes actuaciones como la ejecución de una rampa de acceso de la calle Estación hasta la entrada del paso inferior y la ejecución de un paso inferior para materializar el acceso exterior a la estación de Villabona.

Del mismo modo, se encuentran en fase de finalización las obras para la mejora de accesibilidad y adecuación de andenes en Lugo de Llanera; y para la mejora de accesibilidad y adecuación de andenes de Lugones.

Ya están finalizadas las obras para la mejora de accesibilidad y adecuación de andenes de Grado; y para la mejora de accesibilidad y adecuación de andenes de Cancienes.

En ejecución se encuentran las obras para mejorar la seguridad y fiabilidad de las instalaciones de Serín y Veriña. Las actuaciones incluyen la sustitución de los enclavamientos eléctricos por nuevos enclavamientos electrónicos, nuevos edificios técnicos, así como nuevas instalaciones con sistema SAI en cada uno de los edificios técnicos; nuevos circuitos de vía de audiofrecuencia en sustitución de los circuitos de vía existentes; la adaptación del bloqueo automático BAB de los nuevos enclavamientos con las estaciones colaterales de Villabona de Asturias y Calzada de Asturias/Gijón Sanz Crespo; nuevas señales tipo LED en las estaciones y trayectos; y un nuevo sistema de protección de tren a instalar con baliza ASFA Digital.

Dentro del Plan de Cercanías, también es significativa la actuación para la renovación de los Túneles de Villabona, que se encuentra en fase de ejecución de trabajos previos para mejorar la fiabilidad, comodidad y seguridad entre Oviedo y Gijón, con el fin de potenciar los tráficos de viajeros y mercancías.