Las obras de mejora en cuatro túneles de la AP-66 entre Asturias y León provocarán nuevas afectaciones al tráfico

Archivo - Autopista AP-66. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de modernización de los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios, situados en la autopista AP-66, León-Campomanes, entre Asturias y León. Los trabajos provocarán nuevas afectaciones al tráfico a partir del martes 13 de octubre.

Según ha informado el Ministerio, en el desarrollo de estos trabajos, a partir de ese día afectarán al aglomerado en los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga y Oblanca, mientras se sigue trabajando en las instalaciones del resto de túneles.

Por ello, y para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores, será necesario mantener varias afectaciones al tráfico. En los Túneles de Entrerregueras, Pando y Vegaviesga: Corte de calzada sentido León del 13 al 17 de octubre y corte de calzada sentido Oviedo del 23 al 29 de octubre.

En el Túnel de Oblanca habrá un corte de calzada sentido León del 15 al 20 de octubre y corte de calzada sentido Oviedo del 21 al 24 de octubre. Con el cierre de cada calzada, el tráfico se desviará a la calzada contraria, mediante los pasos de mediana situados en los kilómetros 77 y 80,8 (túneles de Entrerregueras, Pando y Vegaviesga), y en los kilómetros 91,1 y 92,3 (túnel de Oblanca), donde la circulación pasará a ser bidireccional.

Estas afectaciones al tráfico, que serán convenientemente señalizadas, permanecerán de lunes a domingo en horario diurno y nocturno.

Además, podrá haber cortes de carril en el resto de túneles no afectados por estas restricciones, desde los lunes a las 6:00h de la mañana hasta los viernes a las 22:00h.

Esta actuación está financiada con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).