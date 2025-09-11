Las obras de la nueva unidad de hemodiálisis del Hospital de Jarrio concluirán a finales de año

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la nueva unidad de Hemodiálisis del Hospital de Jarrio comenzarán el próximo lunes, día 15 de septiembre, y se prevé que finalicen antes de que termine el año. La actuación supondrá una inversión de 580.800 euros.

La nueva unidad se ubicará en la planta baja del hospital y estará organizada en torno a un pasillo central que separará dos zonas diferenciadas. Por un lado, el área de hemodiálisis, con una superficie de 126,47 metros cuadrados, contará con nueve puestos para pacientes: ocho destinados a personas con enfermedad renal crónica y uno en una sala independiente para quienes precisen aislamiento. Esta sala dispondrá de un control de enfermería propio. En total, la unidad tendrá capacidad para atender hasta 32 personas.

Por otro lado, la sala de tratamiento de aguas, de 29,67 metros cuadrados, albergará una nueva planta de tratamiento que sustituirá a la actual, en funcionamiento desde 2006. Este nuevo equipamiento incorporará tecnología de última generación, según informa el Principado a través de una nota de prensa, lo que permitirá mejorar la calidad y seguridad de los tratamientos, además de cumplir con los criterios actuales de eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental.

La unidad también contará con otros espacios complementarios, como una zona de lavado y pesaje, una sala de estar para el personal sanitario, un almacén y diversas áreas administrativas, lo que contribuirá a mejorar la funcionalidad y el confort tanto para pacientes como para profesionales.