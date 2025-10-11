El Observatorio Xixonés acusa al Ayuntamiento de Gijón de "faltar a la verdad" sobre el contrato de 'Gijón Bici'

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Xixonés de Movilidad (OXM) ha denunciado este sábado que el Ayuntamiento de Gijón "falta a la verdad" al asegurar que el contrato del servicio de bicicleta 'Gijón Bici' es inamovible y que no puede ampliarse el número de bicicletas disponibles en la ciudad.

La organización responde así a la contestación municipal remitida a varias personas usuarias que presentaron reclamaciones registradas en el marco de la campaña '¿GijónBici o GijónSinBici?', impulsada el pasado mes de agosto por el OXM y el Conseyu de la Mocedá para exigir la mejora y ampliación del servicio.

Según el Observatorio, el argumento esgrimido por el Ayuntamiento contradice lo recogido en el contrato de licitación adjudicado en 2022, el cual contempla expresamente la posibilidad de incrementar la inversión hasta en un 20% --alrededor de 770.000 euros adicionales-- para responder a una posible demanda creciente. Asimismo, recuerdan que la legislación vigente permite modificaciones contractuales de hasta un 50% en servicios de naturaleza similar.

Para el OXM, el Consistorio debe activar el incremento presupuestario previsto y destinarlo a la adquisición de nuevas bicicletas. Actualmente, la flota se compone de unas 280 unidades, cifra que consideran insuficiente para cubrir la demanda ciudadana, ya detectada y conocida por la administración local.

La asociación marca como objetivo la incorporación de al menos 100 bicicletas más para equiparar el servicio al de otras ciudades españolas, y advierte de que sin esta inversión, GijónBici no podrá adaptarse a las necesidades reales de la ciudadanía ni cumplir con su papel como alternativa sostenible de movilidad urbana.