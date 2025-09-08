El occidente asturiano tendrá este lunes riesgo 'alto' de sufrir incendios forestales

Mapa de la previsión de riesgo por incendios forestales en Asturias para mañana 8 de septiembre de 2025. - INDUROT

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 de los 78 concejos asturianos tendrán este lunes 8 de septiembre un índice 'alto' de riesgo de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Los concejos que tendrán el índice 'alto' son los de Allande, Boal, Cangas del Narcea, Castropol, Coaña, Degaña, El Franco, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Navia, Pesoz, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayón.

El resto de concejos asturianos estará en riesgo 'moderado' y 'bajo'.