Ocho actores en formación de varias comunidades participan en un taller de teatro del ciclo 'Barroco a escena' en Avilés - AVILÉS

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho actores y actrices en formación procedentes de Asturias, Murcia, Valladolid, Valencia y Castellón participan esta semana en el taller gratuito 'El verso en acción: palabras de oro para la escena del siglo XXI', que se imparte en el Teatro Palacio Valdés dentro del ciclo 'Barroco a escena', integrado en la programación de escenAvilés.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ha visitado este martes el taller, dirigido por el director de la Fundación Siglo de Oro, Rodrigo Arribas, y ha destacado la apuesta del Teatro Palacio Valdés por combinar la exhibición de espectáculos con la formación y el apoyo al talento joven.

La actividad recibió 40 solicitudes, de las que la Fundación Siglo de Oro seleccionó a ocho participantes en función de su formación interpretativa. Según el Ayuntamiento, la presencia de alumnado de distintas comunidades autónomas evidencia la proyección nacional de esta iniciativa, que acompaña a las cinco representaciones programadas dentro del ciclo 'Barroco a escena'.