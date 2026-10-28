Ocho empresas optan a la construcción del nuevo muelle de espera del puerto de Llanes

Archivo - Licitado por 6,5 millones el nuevo muelle de espera para el puerto de Llanes - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ocho empresas han presentado oferta para construir el nuevo muelle de espera del puerto de Llanes, que el Gobierno de Asturias ha licitado con un presupuesto de 6.589.676 euros. El órgano de contratación ha iniciado este miércoles el proceso para evaluar las propuestas con la apertura de la documentación administrativa.

El Principado ha aumentado los recursos y optimizado los plazos para ejecutar una infraestructura que, según ha informado en nota de prensa, "mejorará la operatividad del puerto y reforzará los servicios a la flota", tanto a las embarcaciones pesqueras profesionales como a las de recreo en tránsito.

Dos empresas y seis uniones temporales de empresas (UTE) han concurrido. Se trata de la UTE Alvargonzález Contratas, Naviera Daedalus, Dragados, la UTE Obras Generales del Norte, Fonsán Gestión y Construcción, Ferrovial Construcción, la UTE Nemesio Bedia Construcciones, Marcor Xove, la UTE Extraco Construcciones e Proxectos, Taresco Ingeniería y Construcción, la UTE Estudios y Obras Rekalde, Técnicos en Estabilización e Inyecciones y la UTE Seranco, además de Amarradores del Puerto y Ría Ferrol.

La ejecución del nuevo muelle de espera optimizará la capacidad y operatividad del puerto llanisco, al generar más espacio de amarre y una explanada portuaria de 2.260 metros cuadrados que contará con un nuevo acceso rodado desde la calle San Antón el Faro.

Esta nueva superficie también estará conectada peatonalmente con el paseo del puerto. La infraestructura tendrá capacidad para unas diez embarcaciones y contará con un contradique que reforzará la protección frente al oleaje.