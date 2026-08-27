Ocho miembros de una misma familia, detenidos por una violenta agresión en La Felguera (Langreo)

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OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este jueves de la detención de ocho miembros de una misma familia por una violenta agresión en un local en La Felguera, en el municipio asturiano de Langreo. Una de las personas arrestadas es un menor de edad.

La investigación se inició tras una grave agresión ocurrida en el interior de un establecimiento hostelero el pasado 16 de agosto. Según las primeras investigaciones, ocho personas entraron en el local y, presuntamente, comenzaron a agredir a un hombre que se encontraba en su interior. Durante el ataque habrían utilizado navajas, cachabas, palos, botellas y otros objetos.

Un cliente que trató de auxiliar a la víctima también resultó herido, sufriendo una lesión por arma blanca en una pierna. Ambos tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario para recibir asistencia médica.

La víctima principal presentaba numerosas contusiones y la pérdida de varias piezas dentales como consecuencia de la agresión. Las investigaciones desarrolladas por los agentes permitieron determinar que los presuntos implicados mantenían vínculos familiares con la víctima.

Según las manifestaciones recogidas durante la investigación, los hechos podrían tener su origen en conflictos surgidos en el ámbito familiar. Tras identificar a los presuntos participantes y realizar las correspondientes gestiones de investigación, la Policía Nacional estableció un dispositivo para su localización y detención.

La operación culminó con la detención de siete personas mayores de edad y la de un menor por su presunta participación en los hechos. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y, en el caso del menor, de la Fiscalía de Menores.